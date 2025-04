BBB 25: Vilma detona comportamento de brother rival: 'Se faz de vítima'

Após a dinâmica do Sincerão, a sister Vilma se reuniu com outros aliados e criticou a postura de um brother rival no BBB 25

Ao que tudo indica, o embate entre Vilma e Vinicius no BBB 25 está longe de chegar ao fim. Durante a madrugada desta terça-feira, 1º, a sister se reuniu com Maike e Renata para conversar sobre a postura do brother rival dentro do reality show.

"Ele é muito metido, esse cara", declarou Vilma, fazendo os aliados caírem na risada. "Lembra aquela frase do Tadeu [Schmidt]? 'Quando o ranço se instala…’, pronto, é isso. Dona Vilma não suporta. O Vinícius respira perto dela, e ela: 'Tá se achando!'", brincou Renata.

O bate-papo no Apê do Líder seguiu e os brothers mencionaram a dinâmica do Sincerão, realizada pouco tempo antes. "O Vinicius disse que a dona Vilma usa palavras com o intuito de machucá-lo", recordou a bailarina. "Ele não quer ser atingido, não quer que revide", disparou Vilma.

A sister, então, criticou o comportamento do rival dentro do jogo: "Ele se faz de vítima. Não quer sofrer consequência nenhuma. Reclamando porque foi para o paredão, foi vetado... Todo mundo passou por isso. Eu mesma passei, na semana do Monstro. Passei mal, uma sequência de coisas, e eu não reclamei", concluiu Vilma.

Vale lembrar que a mãe de Diogo Almeida enfrenta o 12º paredão do BBB 25 contra Vinicius e Diego Hypolito. O brother escolhido pelo público para deixar a casa mais vigiada do país será revelado na edição ao vivo desta terça-feira, 1º.

Vilma: "Esse cara [Vini] é muito metido, cara!"



Emparedado, Diego Hypolito relata medo

O 12º paredão do BBB 25 tem mexido bastante com as emoções dos brothers. Na madrugada desta terça-feira, 1º, Diego Hypolito, que enfrenta a berlinda da semana ao lado de Vinicius e Vilma, caiu no choro ao fazer um breve desabafo com a irmã, Daniele Hypolito.

O ex-ginasta relatou que seu maior medo atualmente é acabar saindo do programa. "Eu me sinto um super vitorioso de estar aqui, mas eu não quero sair", declarou Diego em meio às lágrimas. Daniele, por sua vez, tentou acalmá-lo: "E não vai. Está na mão de Deus e do público", disse a sister.

