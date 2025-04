Grávida do 2º filho de João Gomes, Ary Mirelle passa por cirurgia

Grávida do segundo filho, a influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais para compartilhar que passou por uma cirurgia

Grávida do segundo filho, a influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais para compartilhar que passou por uma cerclagem, procedimento cirúrgico que dá pontos no colo do útero para evitar uma abertura prematura durante a gravidez . Mãe de Jorge, de 1 ano, ela está à espera de mais um menino, que se chamará Joaquim, e é fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes.

Na publicação, ela compartilhou imagens no hospital e tranquilizou os fãs. "Cerclagem deu certo, Joaquim tá bem e seguro", disse. E explicou o motivo de ter realizado a intervenção médica. "Meu colo do úteo é incompetente e não suporta o peso do bebê e eu tenho um alto risco de parto prematuro. Toda gravidez que eu fizer, eu preciso fazer".

Após o procedimento, ela mostrou uma foto de Jorge em casa e usou um emoji de coração partido: "Primeira noite que passo longe do meu pinguinho", escreveu.

Vale lembrar que a influenciadora também realizou a cerclagem em sua primeira gestação. Ela foi submetida ao procedimento em caráter de urgência na 27ª semana de sua primeira gestação. "É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse ela na época.

O anúncio da segunda gravidez de Ary Mirelle e João Gomes

Em fevereiro deste ano, Ary Mirelle e João Gomes gravaram um vídeo junto com o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, para anunciarem que esperam o nascimento de mais um menino! Nas imagens, os dois aparecem usando uma tinta para pintarem as roupas um do outro. No final, eles revelaram que a cor da tinta era azul, representando o gênero masculino.

Veja as publicações de Ary Mirelle sobre o procedimento cirúrgico:

Stories de Ary Mirelle - Foto: Reprodução/Instagram