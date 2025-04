BBB 25: Emparedado, Diego Hypolito relata medo: 'Só choro'

Em conversa com a irmã no BBB 25, o brother Diego Hypolito caiu no choro e precisou ser consolado após desabafar

O 12º paredão do BBB 25 tem mexido bastante com as emoções dos brothers. Na madrugada desta terça-feira, 1º, Diego Hypolito, que enfrenta a berlinda da semana ao lado de Vinicius e Vilma, caiu no choro ao fazer um breve desabafo com a irmã, Daniele Hypolito.

O ex-ginasta relatou que seu maior medo atualmente é acabar saindo do programa . "Eu me sinto um super vitorioso de estar aqui, mas eu não quero sair", declarou Diego em meio às lágrimas. Daniele, por sua vez, tentou acalmá-lo: "E não vai. Está na mão de Deus e do público", disse a sister.

"Quero muito conquistar o sonho da mãe. Só choro nesse programa", lamentou Diego Hypolito. O brother finalizou o assunto pedindo para que o público o deixe dentro do reality show. "Brasil, vota, por favor. Me ajuda a realizar meu sonho, que é nosso sonho", concluiu.

Vale lembrar que o brother escolhido pelo público para deixar a casa mais vigiada do país será revelado na edição ao vivo desta terça-feira, 1º. Sob o comando de Tadeu Schmidt, o BBB 25 começa logo após a exibição do segundo capítulo do remake de 'Vale Tudo'.

Diogo Almeida revela como convidou a mãe para participar do BBB

Apesar de ter deixado a casa mais vigiada do Brasil, Diogo Almeida (40) segue conectado ao BBB 25. Aproveitando o final de semana na nova edição da Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, o ator reforça a torcida por sua mãe, Vilma (68), e revela como a convidou para encarar o confinamento no reality.

"Quando eu recebi o convite, esperei uma semana e meia para decidir se eu queria entrar ou não e decidi que iria chamar minha mãe. Aí, fiz uma chamada de vídeo com o meu pai e a minha mãe e falei: 'Tenho uma novidade para contar, vocês estão sozinhos em casa?', e eles estavam", recorda.

O artista diz que, apesar de seu pai ter sentido um pouco de ciúmes, sua mãe já sonhava há mais de 20 anos com a entrada no programa. Mesmo em momentos importantes, como as reuniões finais para entrar no reality, Vilmoca, como é chamada carinhosamente pelo filho, não desistiu de sua participação; confira o bate-papo completo com Diogo!

