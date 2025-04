Cinco das seis filhas de Silvio Santos surgem reunidas em foto rara; veja

Ao lado de Íris Abravanel, cinco das seis filhas de Silvio Santos aparecerem juntinhas em novo clique e encantam os internautas

As filhas de Silvio Santos surgiram reunidas em uma nova foto na rede social. Nesta segunda-feira, 31, a primogênita do apresentador, Cintia Abravanel, postou um clique ao lado de algumas irmãs e chamou a atenção.

Sem a presença de Silvia Abravanel, Patricia Abravanel, Daniela Beyruti, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel surgiram no clique em família. Além delas, a esposa do dono eterno dono do baú, Íris Abravanel também apareceu no registro.

Nos comentários da publicação, os internautas reagiram ao vê-las juntas. "Faltou a Silvinha, lindas", escreveram. "Amei", falou Rebeca Abravanel.

Veja a foto das filhas de Silvio Santos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cintia Abravanel (@cintiaabrava)

Silvio Santos dividiu parte da herança antes de morrer

O apresentador Silvio Santos(1930-2024) construiu um império da comunicação e dos negócios ao longo de sua vida. Ele faleceu neste final de semana, aos 93 anos, e deixou uma herança bilionária para sua família.

Poucas semanas antes da morte dele, o público foi surpreendido com a notícia de que ele já tinha dividido parte de sua herança entre as seis filhas, que são: Cintia Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abraavanel. O objetivo dele era facilitar a divisão de sua herança e evitar conflitos durante o luto de sua família.

A imprensa nacional descobriu que ele deixou cerca de R$ 100 milhões para cada uma das filhas. Além disso, ele deixou outros bens e imóveis para serem divididos no futuro, incluindo o comando da emissora SBT.

A informação da divisão da herança foi confirmada pela primogênita dele, Cintia Abravanel. “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada Valeria a pena se ele não estivesse mais aqui. Ele curte tudo e pergunta também”, afirmou ela, que não quer trabalhar no SBT. “Deus me livre e guarde. Nunca quis trabalhar na televisão. […] O SBT é das minhas irmãs. Se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”, comentou.