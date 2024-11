Carolina Oliveira conquista seu 1º prêmio europeu e entrega a ‘crise dos 30’

Em entrevista exclusiva com a CARAS, Carolina Oliveira celebra a nova fase de vida com a chegada dos 30 anos de idade após a mudança para a Espanha e muitos aprendizados

A atriz e cantora Carolina Oliveira está completamente feliz e realizada com a atual fase de sua vida. Ela cresceu na telinha da TV ao fazer sucesso desde a infância em projetos marcantes, como Hoje É Dia de Maria e várias novelas, mas decidiu investir no estilo ‘low profile’ nos últimos anos. No entanto, não pense que ela parou de criar arte! Ela segue ativa em seus projetos e com novidades. Em entrevista exclusiva com a CARAS, a artista contou sobre a conquista do prêmio de Melhor Atriz em um festival europeu, a chegada dos 30 anos de idade e o que espera do futuro . Confira:

Há poucos dias, Carolina Oliveira conquistou o prêmio de Melhor Atriz no X Festival Internacional O Cubo de Cinema em Língua Portuguesa, de Portugal, com sua atuação no filme 'Eu, Nirvana', uma produção do norte do Brasil gravada em 2016. "Foi super legal [conquistar o prêmio] porque o nosso maior desafio com o filme foi fazer ele chegar a outros lugares, a mais gente, mais público, mais países. Foi um filme independente, de baixo orçamento. Quando está competindo em distribuição com outros filmes que tem mil vezes mais o orçamento de distribuição e produção, é mais difícil fazer o filme chegar em mais lugares. O fato de a gente ter chegado neste festival e ser reconhecido foi - não só para mim, mas a equipe toda do filme - muito legal. Estamos todos muito felizes!", afirmou ela.

Inclusive, a atriz adorou relembrar as sensações da época das gravações ao ver o projeto conquistando as telonas. "É muito doido, porque eu não sinto que foi há tanto tempo. É algo que está tão presente. Foi um processo tão intenso e muito legal de organização, trabalho em equipe. É contraditório, parece que foi em outra vida, porque tem 3 anos que estou morando na Espanha, parece que estou vivendo outra vida, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem. Ao assistir de novo é muito engraçado, porque eu me lembro do cheiro das locações, de como estava me sentindo quando fiz as cenas, está tudo bastante presente ainda", afirmou.

O desafio do filme

Ao relembrar o maior desafio do filme, Carolina entregou que pensou em não aceitar o projeto, mas decidiu se jogar com o coração aberto e saiu de lá com vários aprendizados. "É um filme que tem muitas emoções, é bem intenso. Quando eu li o roteiro pela primeira vez, eu falei: ‘Não! Não quero fazer’. Porque eu achava que ia ser muito intenso e eu sempre prezei muito por diferenciar a Carolina dos personagens. Então, eu nunca fui a pessoa que vive o personagem 24 horas por dia, que leva para casa. Enquanto estou gravando, eu entro no personagem, mas quando estou na minha casa, vivendo a vida real, eu sou a Carolina. E eu vinha de trabalhar no cinema com diretores que não entendiam e não aceitavam esse meu processo. Eles queriam total entrega. Tem muita gente que valoriza um bom ator com relação ao quanto ele se entrega ao personagem no sentido de levar para casa mesmo. Eu vejo como um trabalho e, sendo um trabalho, é de tal hora até tal hora, depois eu sou a própria pessoa. Como esse filme é muito intenso, eu tinha medo de ter um diretor assim, que eu ficasse maluca mesmo. Eu não queria ficar maluca, acho que não precisa disso para fazer um bom trabalho. Cada ator funciona de um jeito diferente, e para mim não funciona ser assim", afirmou ela.

Porém, ela foi totalmente compreendida pelo diretor Roger Elarrat. "Quando eu falei com o diretor, ele disse para eu ficar tranquila, que ia fazer do meu jeito. E eu tive um preparador nesse filme que foi incrível. Foi a preparação mais incrível que eu tive na minha carreira, porque foi bastante intenso, emocionante, eu me envolvi completamente, mas de um jeito consciente de quem sou eu e quem é a personagem. E eu podia ativar as emoções dela com a minha respiração. A gente criou uma técnica de várias respirações diferentes e essas respirações ativavam corpos diferentes e emoções diferentes. Foi um processo muito novo e divertido para mim", relembrou.

A crise dos 30 anos

Carolina Oliveira completa 30 anos de idade no próximo dia 29 de novembro e entrega que viveu uma breve 'crise dos 30', mas que já foi totalmente superada. "O que eu quero fazer da minha vida agora? Eu sei que o que quero fazer, eu me encontrei aqui [na Espanha], longe do meu país, dos meus amigos, e estou construindo a extensão daquela outra vida. Eu pensei: ‘O que estou fazendo? Eu tinha uma carreira que estava indo super bem, minha casa, estava tudo certo. Por que eu fiz isso?’. Eu tive um momento de: ‘Já tenho 30 anos, não posso mais ficar brincando com a vida’. Eu tive esse segundo de pânico, mas já me assentei de novo. Está tudo bem, eu fiz uma escolha e estou feliz com essa escolha. Hoje, eu não me vejo morando em outro lugar. Estou super feliz aqui, com tudo o que estou construindo aqui, sempre disposta a viajar para onde for para fazer um projeto, eu me sinto em casa. É uma boa forma de começar meus 30 anos", refletiu.

Inclusive, a estrela define como é a Carolina de 30 anos. "Eu me sinto um pouco uma criança que cada dia descobre uma coisa diferente. Cada dia você aprende uma coisa diferente, estou zero entediada com a vida. É como se cada coisa fosse nova. Eu voltei a fazer aulas de dança Bollywood, a mesma dança que eu fazia em Caminho das Índias, e é super legal, é algo que me faz sentir criança de novo. É algo que eu fiz há 15 anos, mas é diferente. Vou nas minhas aulas de pintura e coloco para fora algumas coisas. Eu tenho levado a vida como um mundo de descobertas, e tento ficar entusiasmada com cada uma das descobertas. Claro que tem as coisas que são chatas e tudo mais, mas faz parte da vida de todo mundo, não importa o que você faça, perrengues sempre vai ter", contou.

Para celebrar a nova idade, Carolina Oliveira fará uma viagem com seu namorado e os cachorros. "Eu vou ser bem jovem senhora. [risos] Eu vou passar uma semana nas montanhas. Tem um vilarejo bem perto de Barcelona. Aluguei um apartamento lá e tem lareira, vista para as montanhas, árvores, natureza, é uma cidade bem pequena, do tipo que você escuta o sino da igreja batendo a cada hora. Eu vou para ler, cozinhar, fazer bolinho de chuva. Vou com meus cachorros e com meu boy", afirmou ela, que é discreta com sua vida pessoal, mas está apaixonada e vivendo um relacionamento há cerca de um ano. "Eu sou low profile. Tem quase um ano, é recente, mas é bastante. Ele é normal, ele é empreendedor, tem os negócios dele. Tudo o que eu tenho de maluca, sentimental e artística, ele tem de números, de planejamento…".

A chegada dos 30 anos também coincidiu com uma mudança no visual. Depois de passar a vida toda com o cabelo comprido, ela passou a tesoura nos fios e aderiu ao estilo curtinho. "Eu sempre quis fazer esse corte e nunca tive coragem. Primeiro porque, quando eu era mais nova, falavam: ‘você é atriz, tem que ter o cabelo longo e cortar para um personagem’. Eu não tinha muita autonomia sobre o meu próprio cabelo. Depois eu meio que fiquei com isso na cabeça, é uma mudança drástica, vai que param de me chamar para fazer coisas por causa do cabelo curto? Agora, eu falei: ‘Eu vou morrer e não vou ter cortado o cabelo do jeito que queria?’. Não! E eu cortei. Foi ótimo. Eu sinto como se eu fosse assim a vida toda", revelou.

Futuro

A atriz e cantora também refletiu sobre o futuro. Ela não é do tipo de pessoa repleta de planejamentos. "Eu quero só viver em paz. Não é que eu não tenho sonhos, eu tenho muitos sonhos, mas a gente não pode planejar muita coisa. Tem pouca coisa que está no nosso controle e uma delas é o estado de estar em paz, estar feliz e contente, e saber se adaptar. O meu plano é ficar melhor nisso, ser menos ansiosa com as coisas que eu não posso controlar. Quero traçar o meu caminho com meus objetivos, mas também saber aproveitar o caminho e me adaptar, não só ficar focada no resultado final. O meu objetivo agora é aproveitar o caminho", afirmou ela.

Além disso, ela tem o desejo de construir uma família. "Sempre quis ser mãe, é algo que eu sempre quis, mas estamos fluindo com a vida. Quando eu era mais nova, o meu “plano" era ter filhos até os 25. Imagina? Ainda bem que não tive filhos aos 25. Eu tento não planejar muito em questão de números. Queria ter uns bebezinhos correndo pela casa".

Novos projetos de Carolina Oliveira

Com o prêmio europeu, a atriz revela que sente saudade de atuar. "Eu tive esse tempo, desde que me mudei para cá [Espanha], para me descobrir de outra forma. Para fazer outras coisas, viver a vida da Carol agora. Eu estava completamente focada em outras coisas. Receber o prêmio me dá muita saudade de atuar, eu estou lembrando de tudo o que vivi. Mas pode ser uma boa forma de abrir as portas para mim aqui. Eu só estou em busca de boas histórias. Não me importa se as boas histórias estão aqui ou se estão no Brasil, se estão nos Estados Unidos, eu quero novos desafios e novas histórias para contar", afirmou.

Enquanto não volta para a atuação, ela também se dedica à música. Há pouco tempo, ela se lançou como cantora e compartilhou suas primeiras canções autorais. Agora, ela curte essa fase mais musical. "Eu estou em momento de muitas descobertas. Eu cresci atuando, então a única Carol que tinha era a atriz. Agora estou conhecendo a Carol música, a Carol empreendedora… E na música também está muito legal. Eu fiz algumas músicas no estilo mais espanhol, e agora estou escrevendo outras que tem outro estilo. Estou na fase de me encontrar em outro papel, estou me divertindo, fazendo shows, produzindo, escrevendo mais músicas. Logo eu vou ter mais lançamentos", garantiu.

Nacionalidade espanhola

Outra novidade na vida da artista é sua conquista da nacionalidade espanhola. Vivendo na Espanha há três anos, ela tinha o visto de residente, mas acaba de se tornar cidadã. Ao ser questionada sobre o que isso significa em sua vida, ela afirmou: "É um alívio. Eu vim para cá com o visto de residência, de que poderia morar aqui por vários anos, mas ter a nacionalidade foi como um símbolo de que eu já me sinto em casa aqui. Além da parte óbvia que é poder entrar, sair e ficar para sempre, para mim é muito simbólica de que eu me sinto em casa, é como uma materialização desse sentimento".

Será que ela pensa em voltar ao Brasil? "Por enquanto eu amo aqui, e quero ficar aqui. Mas vai saber como acordo amanhã? Eu sempre estou aberta a novas ideias e possibilidades", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Oliveira (@carololiveiraoficial)