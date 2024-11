Bruno Gagliasso encara novo personagem pelos filhos: 'Vai mudar a vida deles'

Em Arca de Nóe, Bruno Gagliasso faz personagem como forma de presente para os filhos

Bruno Gagliaso(42) dubla uma andorinha na animação brasileira Arca de Noé, com estreia nos cinemas de todo o Brasil marcada para a próxima quinta-feira (7). Fazer uma participação especial em um filme inspirado na obra de Vinicius de Moraes (1913-1980) foi uma decisão recebida com alegria e que teve os filhos Titi (11), Bless (10) e Zyan (3), frutos do seu casamento com a apresentadora Giovanna Ewbank(38), como incentivo.

Em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, o ator revela que recebeu o convite para participar do projeto por acaso. Ele pensou nos filhos e em todas as crianças da nova geração que ainda não conhecem a obra do marcante poeta brasileiro.

"Eu estava na casa do Sérgio Machado, que trouxe um outro projeto, jantando com ele, ele olhou pra minha cara, olhou intensamente e falou: 'Bruno, eu queria que você fizesse uma participação em Arca de Noé'. Eu falei: 'olha, que legal, que bom, o que é [personagem]?'. Ele me mostrou uma foto. Quando vi a foto eu não entendi. Eu sou a cara do personagem. Eu sou Andorinha, né? Aquele olho azul, o tamanho é igual. E aí eu me apaixonei pelo personagem. Eu falei: 'cara, eu preciso fazer esse personagem'. Então foi aí que surgiu o convite", recorda.

Gagliasso chama atenção sobre a importância do incentivo da leitura pelos pais. Para ele, muitas crianças ainda não conhecem Vinicius de Moraes e não sabem do legado que o escritor deixou para a cultura brasileira. O ator rasga elogios ao diretor por ter a ideia de transformar toda a história em uma animação grandiosa.

"Eu acho que ele está fazendo uma obra de Vinícius de Moraes com tanta justiça, com tanta gente talentosa. Poder levar isso para milhões de crianças que, infelizmente, as crianças de hoje, muitas crianças não conhecem o Vinicius de Moraes. A gente cresceu e o pouco que [algumas delas] conhecem foi o pouco que os pais mostraram. Então acho que isso é o que deixa a gente tão emocionado", diz.

O intérprete afirma que Arca de Noé é um presente para os filhos e para todas as crianças."É muito bonito ver meus colegas emocionados, é muito emocionante, juro. Eu já tenho orgulho de fazer essa produção. É isso que eu quero passar para os meus filhos, é por isso que eu estou nesse filme", conclui.

