Brasileira dá detalhes de como foi ser dublê de Ariana Grande em Wicked

A brasileira Isabelle Bernardo trabalhou no set do filme Wicked como dublê de Ariana Grande e deu detalhes da experiência

O filme Wicked, protagonizado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, mal estreou e já é um grande sucesso de bilheteria. O longa arrecadou U$ 165 milhões, o equivalente a R$ 958 milhões, em seu primeiro final de semana.

A atuação das protagonistas tem sido bastante elogiada, porém uma brasileita também teve papel importante na produção. Isabelle Bernardo, de Santa Catarina, atuou como dublê de Ariana, que interpreta a personagem Glinda.

"Foi surreal. Foi lindo. Os sets de Wicked são incríveis. Eles tornaram tudo muito real. Os atores realmente encarnaram os personagens, então você conseguia ver a magia acontecendo", disse ela em entrevista para o portal NSC Total.

Em sua conta no Instagram, Isabelle compartilhou registros dos bastidores e comentou mais sobre a sua experiência. "Eu mudei para sempre. Sim, eu sempre gostei de musicais. Mas eu nunca amei musicais, isto é, até que Wicked apareceu na minha vida. Quão versátil um artista pode ser? E qual é o nível de excelência que ele consegue atingir em diferentes áreas? Wicked me proporcionou um mergulho nesse universo que respira, transpira e exala amor pela arte em todas as suas formas, de maneiras tão diversas. Saí do meu primeiro dia no set completamente em êxtase, e a primeira coisa que fiz foi comprar o ingresso para a peça no West End, meu primeiro musical ao vivo e a cores. Desde então, sinto como se tivesse levado um tapa na cara. O que eu estava fazendo da minha vida? Como eu não conhecia esse mundo?", começou ela.

Em seguida, a jovem afirmou que adorou ter vivido essa experiência. "Eu finalmente entendi o significado disso e agora falo com propriedade: mudou a minha vida. Vi Jon dirigir essa adaptação com tanta maestria e carinho, com tudo e, principalmente, com todos. Ele levou a amizade representada em Wicked para o set. Tudo era sincronizado em perfeita harmonia e, como consequência, ali eu vi gente feliz! Fiz amigos instantaneamente, pessoas gentis, dedicadas, talentosas e completamente apaixonadas pelo que fazem. Vi sets gigantescos, pessoas cantando, dançando, atuando; vi figurinos lindíssimos, maquiagens e penteados fora deste mundo. Vi a diretora de fotografia emocionada, amigos trabalhando juntos, e isso é simplesmente mágico. Que parte pequena eu fui nesse universo, mas que privilégio ser! Essa pequena parte mudou minha vida. E eu amo essa nova vida".

Nos comentários da publicação, Isabelle explicou exatamente qual era a sua função. "Gente, só para esclarecer: Eu fui stand-in da Ariana (o que algumas pessoas chamam de dublê também). Ou seja, assistia aos ensaios e reproduzia as ações dela para medição de luz, câmera, etc... Eu não apareço em tela. Mas de qualquer forma, foi a melhor experiência da minha vida", concluiu.

Como é feita a coroa da Glinda?

Ariana Grande tem feito muito sucesso por sua atuação no filme Wicked, que estreou recentemente nos cinemas. No longa, baseado no famoso musical da Broadway, a artista interpreta Glinda ao lado de Cynthia Erivo, que dá vida à Elphaba.

Em sua conta no Instagram, a famosa tem compartilhado diversos registros dos bastidores das filmagens do filme. Na segunda-feira, 25, Ariana relembrou sua primeira prova de figurino e revelou como é feita a famosa coroa usada por sua personagem.

"Primeira prova de coroa, feita de papel cortada a laser", escreveu ela na legenda da publicação. A foto foi tirada em setembro de 2022.

A segunda parte de Wicked chega aos cinemas em novembro de 2025.

