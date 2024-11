Ariana Grande decide usar nome de batismo em novo filme e revela motivo

Ariana Grande decidiu usar seu nome de batismo nos créditos finais de Wicked, que estreia em breve, e revelou o motivo da decisão

O filme Wicked, baseado no famoso musical da Broadway, estreia no dia 21 de novembro. O longa é estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Os fãs já notaram que nos créditos finais do filme, Ariana optou por usar o seu nome de batismo: Ariana Grande-Butera. Durante participação no podcast The Streaming, a atriz revelou o motivo por trás da decisão.

"Tecnicamente, é o nome da pequena Ari. Sinto que essa experiência foi como uma volta para casa e que retornei para mim mesma de várias maneiras, por tudo que aprendi com Glinda, com Elphaba...", disse ela se referindo à sua personagem e à de Cynthia.

Ariana ainda afirmou que a escolha lhe traz uma certa nostalgia. "Esse era o meu nome quando vi o filme aos dez anos de idade. Pareceu uma maneira muito adorável de honrar isso, como um ciclo completo. Era algo que eu queria fazer", contou.

Cynthia Erivo se revolta com atitude de fãs

Recentemente, Cynthia Erivo usou as suas redes sociais para fazer um desabafo. A atriz se revoltou após fãs editarem o pôster do filme Wicked, protagonizado por ela e Ariana Grande.

Na edição, tentaram deixar o pôster mais parecido com o cartaz do musical da Broadway e apagaram os olhos de Cynthia, o que ela não gostou.

"Esta é a coisa mais selvagem e ofensiva que eu já vi. Igual àquela terrível inteligência artificial de nós lutando, igual a pessoas perguntando 'sua ****** é verde?' Nada disso é engraçado. Nada disso é fofo. Isso me degrada. Isso nos degrada. O pôster original é uma ilustração", começou ela.

Em seguida, a artista criticou o fato de terem apagado seus olhos. "Eu sou um ser humano na vida real, que escolheu olhar diretamente para câmera, para você, o espectador... porque, sem palavras, nos comunicamos com nossos olhos. Nosso pôster é uma homenagem e não uma imitação para editar meu rosto. E esconder meus olhos é me apagar. E isso é profundamente doloroso", concluiu.

