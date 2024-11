Qual é o segredo da coroa de Glinda em Wicked? Ariana Grande conta

Ariana Grande, que interpreta Glinda no filme Wicked, contou qual é o segredo da coroa usada por sua personagem no longa musical

Ariana Grande tem feito muito sucesso por sua atuação no filme Wicked, que estreou recentemente nos cinemas. No longa, baseado no famoso musical da Broadway, a artista interpreta Glinda ao lado de Cynthia Erivo, que dá vida à Elphaba.

Em sua conta no Instagram, a famosa tem compartilhado diversos registros dos bastidores das filmagens do filme. Nesta segunda-feira, 25, Ariana relembrou sua primeira prova de figurino e revelou como é feita a famosa coroa usada por sua personagem.

"Primeira prova de coroa, feita de papel cortada a laser", escreveu ela na legenda da publicação. A foto foi tirada em setembro de 2022.

A segunda parte de Wicked chega aos cinemas em novembro de 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

Por que Ariana Grande usou seu nome de batismo nos créditos de Wicked?

O filme Wicked, baseado no famoso musical da Broadway, estreou no dia 21 de novembro. O longa é estrelado por Ariana Grande, como Glinda, e Cynthia Erivo, como Elphaba.

Os fãs já notaram que nos créditos finais do filme, Ariana optou por usar o seu nome de batismo: Ariana Grande-Butera. Durante participação no podcast The Streaming, a atriz revelou o motivo por trás da decisão.

"Tecnicamente, é o nome da pequena Ari. Sinto que essa experiência foi como uma volta para casa e que retornei para mim mesma de várias maneiras, por tudo que aprendi com Glinda, com Elphaba...", disse ela se referindo à sua personagem e à de Cynthia.

Ariana ainda afirmou que a escolha lhe traz uma certa nostalgia. "Esse era o meu nome quando vi o filme aos dez anos de idade. Pareceu uma maneira muito adorável de honrar isso, como um ciclo completo. Era algo que eu queria fazer", contou.

Leia também: Gloria Groove entrevista protagonistas do filme Wicked