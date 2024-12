Ator de doramas, Park Min-jae morre aos 32 anos

O ator Park Min-jae, conhecido por ter atuado em doramas, morreu aos 32 anos de idade na sexta-feira, 29

O ator Park Min-jae morreu aos 32 anos de idade na sexta-feira, 29, mas a morte dele só foi revelada publicamente nesta segunda-feira, 2. Ele ficou conhecido mundialmente por ter atuado em doramas produzidos na Coreia do Sul, como Little Women e Mr. Lee.

“O ator Park Min-jae foi para o céu. Muito obrigado pelo amor e atenção a ele”, informou a equipe dele pelas redes sociais. O irmão dele também se pronunciou sobre a despedida precoce. “Meu amado irmão foi descansar. Espero que muitos possam se despedir dele”, afirmou

A causa da morte não foi revelada, mas sabe-se que ele estava na China e os rumores dizem que ele teria sofrido uma parada cardíaca.

O velório acontecerá na quarta-feira, 4, em Seul, na Coreia do Sul.

Morte de outro ator de Doramas

O ator sul-coreano Song Jae-rim faleceu no dia 12 de novembro de 2024 aos 39 anos. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, ele foi encontrado morto em um apartamento em Seul, na Coreia do Sul. A causa da morte ainda não foi revelada.

Segundo noticiou a Yonhap News, Song foi encontrado morto por um amigo por volta das 12h30. Eles tinham planos de almoçar juntos. Ainda de acordo com a agência, a polícia afirmou que não havia sinais aparentes de crime no local e que uma carta foi encontrada.

Song Jae-rim começou sua carreira como modelo. Em 2009, decidiu apostar na atuação e estreou em Actresses. Ele também esteve no elenco de alguns K-drama, as produções de dramas coreanos, incluindo The Moon Embracing the Sun e Unkind Ladies. Além da série de TV Two Weeks, Song Jae Rim fez parte da 4ª temporada do reality show We Got Married.