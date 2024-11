Song Jae-rim, ator de doramas sul-coreanos, morre aos 39 anos

O ator sul-coreano Song Jae-rim faleceu nesta terça-feira, 12, aos 39 anos. Ele foi encontrado morto em um apartamento em Seul, na Coreia do Sul

O ator sul-coreano Song Jae-rim faleceu nesta terça-feira, 12, aos 39 anos. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, ele foi encontrado morto em um apartamento em Seul, na Coreia do Sul. A causa da morte ainda não foi revelada.

Segundo noticiou a Yonhap News, Song foi encontrado morto por um amigo por volta das 12h30. Eles tinham planos de almoçar juntos. Ainda de acordo com a agência, a polícia afirmou que não havia sinais aparentes de crime no local e que uma carta foi encontrada.

Song Jae-rim começou sua carreira como modelo. Em 2009, decidiu apostar na atuação e estreou em Actresses. Ele também esteve no elenco de alguns K-drama, as produções de dramas coreanos, incluindo The Moon Embracing the Sun e Unkind Ladies. Além da série de TV Two Weeks, Song Jae Rim fez parte da 4ª temporada do reality show We Got Married.

