Angelina Jolie comenta sobre interpretar famosa cantora Maria Callas

Durante o Festival de Veneza, Angelina Jolie comentou sobre a responsabilidade de interpretar a famosa cantora de ópera Maria Callas

Angelina Jolie interpreta a famosa cantora de ópera Maria Callas no filme autobiográfico Maria, de Pablo Larraín. Durante uma coletiva de imprensa no Festival de Veneza, a atriz comentou sobre o que mais se identifica com a artista.

"Bem, há muito que não direi nesta sala, que vocês provavelmente sabem ou assumem. Acho que a forma como me relacionei com ela pode ser uma surpresa. Foi provavelmente a parte dela que é extremamente suave e não tem espaço no mundo para ser tão suave quanto ela realmente era, e tão emocionalmente aberta quanto ela realmente era. Eu compartilho sua vulnerabilidade mais do que qualquer coisa", disse ela.

Baseado em fatos reais, o filme conta a história de uma das maiores cantoras de ópera do mundo. Sobre a possibilidade de ser indicada ao Oscar por sua atuação, Angelina contou que prefere agradar os fãs de Maria Callas. "Meu medo seria decepcioná-los. Então, claro, todas as outras coisas, no meu próprio trabalho, se houver uma resposta ao trabalho, sou muito grata".

A Netflix adquiriu os direitos do filme, mas a data de estreia na plataforma de streaming ainda não foi anunciada.

Divórcio

Jon Voight, que é pai de Angelina Jolie,decidiu falar publicamente sobre divórcio confuso da atriz e de Brad Pitt. Em uma entrevista, o astro veterano de Hollywood disse que o ex-casal deveria parar de brigar para tentar promover mais estabilidade para os seis filhos que compartilham.

“Eu gostaria que eles encontrassem uma maneira de fazer as pazes. Você sabe, eu acho que as crianças precisam de alguma estabilidade. Eu amo as crianças e amo minha filha. E eu quero que Brad se pronuncie para fazer o que ele tem que fazer. Acabem com esse absurdo”, disse Voight à Fox News Digital.

Quase oito anos após se separarem, Jolie e Pitt seguem presos a uma batalha judicial sobre a venda de sua vinícola francesa, Château Miraval, depois que a atriz vendeu a sua parte por US$ 67 milhões em 2021.

O advogado de Jolie, Paul Murphy, disse ao Page Six em 17 de julho que Pitt “tem o controle de todas as propriedades que o casal compartilhou, bem como o controle do negócio, mas ainda assim ele exige mais, e está processando Angelina em US$ 67 milhões mais danos punitivos por conta de ela ter vendido sua parte sem consultá-lo”.