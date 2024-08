Pai de Angelina Jolie intervém no divórcio de Brad Pitt por conta dos netos

Jon Voight falou publicamente sobre a briga judicial entre os astros de Hollywood; fontes já relataram que Angelina e seu pai não estão se falando

Jon Voight, que é pai de Angelina Jolie, decidiu falar publicamente sobre divórcio confuso da atriz e de Brad Pitt. Em uma entrevista publicada na sexta-feira, 23, o astro veterano de Hollywood disse que o ex-casal deveria parar de brigar para tentar promover mais estabilidade para os seis filhos que compartilham.

“Eu gostaria que eles encontrassem uma maneira de fazer as pazes. Você sabe, eu acho que as crianças precisam de alguma estabilidade. Eu amo as crianças e amo minha filha. E eu quero que Brad se pronuncie para fazer o que ele tem que fazer. Acabem com esse absurdo”, disse Voight à Fox News Digital.

Quase oito anos após se separarem, Jolie e Pitt seguem presos a uma batalha judicial sobre a venda de sua vinícola francesa, Château Miraval, depois que a atriz vendeu a sua parte por US$ 67 milhões em 2021.

O advogado de Jolie, Paul Murphy, disse ao Page Six em 17 de julho que Pitt “tem o controle de todas as propriedades que o casal compartilhou, bem como o controle do negócio, mas ainda assim ele exige mais, e está processando Angelina em US$ 67 milhões mais danos punitivos por conta de ela ter vendido sua parte sem consultá-lo”.

Vale lembrar que a relação entre pai e filha não é a das melhores. Uma fonte ligada a Jolie relatou à publicação que os incômodos que levaram à nova briga dizem respeito à incapacidade de Voight de “ficar de boca fechada”.

Ao longo dos últimos anos, a atriz e o pai já romperam e fizeram as pazes mais de uma vez. “Apesar das várias tentativas prévias de reconciliação, o Jon fala demais e isso fez com que a Angie rompesse com ele mais uma vez”, relatou a fonte.

“Ele não consegue ficar de boca fechada. A Angie já deixou claro para ele que não quer ele falando sobre a vida privada dela - mas ele segue abrindo sua boca enorme”.

Brad Pitt ainda acredita que pode se reconciliar com os filhos

Apesar de tudo, Brad Pitt ainda acredita que pode se reconciliar com seus filhos, após uma série de polêmicas envolvendo sua separação com a mãe do sexteto. Segundo a fonte do Daily Mail, Pitt respeita as decisões de seus filhos maiores de idade em relação à retirada de seu sobrenome.

O contato disse que o ator sabe que não há nada que possa fazer no momento, mas tem esperança de uma reconciliação no futuro.