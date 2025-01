Ainda Estou Aqui: Na disputa por um Oscar, Fernanda Torres ganha prêmio importante nos EUA

A atriz Fernanda Torres foi reconhecida novamente por sua interpretação como Eunice Paiva (1929-2018) no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles

A atriz Fernanda Torres foi reconhecida novamente por sua interpretação como Eunice Paiva (1929-2018) no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Na madrugada deste domingo, 26, a brasileira ganhou o prêmio de ganhou prêmio de melhor atriz em filme de drama no Satellite Awards.

O prêmio, que é entregue pela Internacional Press Academy, reúne jornalistas especializados e críticos de cinema de todo o mundo. Na disputa, Fernanda concorreu com Angelina Jolie (Maria); Nicole Kidman (Babygirl); Tilda Swinton (O quarto ao lado); Lily-Rose Depp (Nosferatu); e Saoirse Ronan (The Outrun).

O longa brasileiro também concorreu na categoria de melhor filme internacional, mas o longa-metragem tcheco Waves levou o prêmio.

Fernanda agora disputa o prêmio de melhor atriz no Oscar 2025. A atriz disputa o prêmio ao lado de Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore. O longa também foi indicado nas categorias de Melhor filme estrangeiro e Melhor filme. Recentemente, Torres também venceu o Globo de Ouro de melhor atriz.

Quando será o Oscar 2025?

Para quem deseja assistir, a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março , em Los Angeles, na Califórnia, e será apresentada pelo comediante Conan O'Brien. Os brasileiros podem acompanhar a tramissão ao vivo do evento pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming.

Qual é a sinopse de Ainda Estou Aqui?

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva. Confira a sinopse: “Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

