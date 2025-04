Marcello Novaes termina namoro 'discreto' com influencer após três anos juntos

O ator Marcello Novaes, de 62 anos, informa o fim do relacionamento com Saory Cardoso, de 29, e dá detalhes sobre planos futuros

O ator Marcello Novaes, de 62 anos, e a influencer Saory Cardoso, de 29, não estão mais juntos. O namoro discreto durou cerca de três anos e o artista decidiu informar o status de relacionamento nesta quarta-feira, 16, durante a festa de lançamento de Dona de Mim, próxima novela das 7 da TV Globo.

Na trama sucessora de Volta por Cima, Novaes viverá Jaques. Questionado sobre viver a nova fase profissional com a namorada, ele negou: "A gente não está mais junto", disse em entrevista à Quem.

"Estou muito focado no meu trabalho, meu foco é trabalhar bastante, cuidar muito da saúde - é difícil fazer uma novela e poder cuidar da saúde. Mal tenho tempo para fazer os exercícios que estava acostumado a fazer. Está um pouco apertado para mim, não gosto, mas faz parte do meu trabalho. O ritmo é assim mesmo, ainda mais de um protagonista. Meu foco agora é minha saúde e meu trabalho, que é a minha direção", explicou.

O ator e a criadora de conteúdo assumiram o romance ao público em 2023. Marcello não costumava compartilhar a vida amorosa. Ele já viveu um casamento sob os holofotes com a atriz Letícia Spiller, com quem tem um filho, o protagonista da novela das seis, Garota do Momento, Pedro Novaes, de 28 anos. Ele também tem Diogo Novaes, de 30 anos, da relação com Sheyla Beta.

Marcello Novaes e Saory Cardoso - Foto: Reprodução/Instagram

Fãs cobram declaração de amor de Marcello Novaes à namorada

Em fevereiro deste ano, Marcello foi cobrado por internautas ao não publicar uma mensagem de aniversário para a então namorada em seu aniversário de 29 anos.

"Como me cansa as fics que vocês criam. Ele é meu namorado há três anos, e é óbvio que ele me deu parabéns, né?! A vida acontece no offline. Não é porque as pessoas não postam que elas não vivem. Pra mim (e para pessoas normais) o que conta é a realidade", disse. Confira!

