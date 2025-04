Virginia Fonseca mostra Maria Alice cavalgando sozinha e celebra

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou as filhas na aula de hipismo e celebrou uma conquista importante de Maria Alice

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 16, a digital influencer se impressionou com uma conquista da filha Maria Alice, de três anos, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe.

A famosa repostou um vídeo da professora de hipismo da pequena, em que mostra Maria cavalgando sozinha. "E essa pequena amazona está crescendo. Agora trota solta, arrasou", disse a profissional.

E Virginia completou: "Olha isso. A Mariazinha trotando sozinha", escreveu a mamãe coruja.

A professora também mostrou o progresso de Maria Flor, de dois anos. "Amazona corajosa por aqui. Quase no trote solto também", disse. "Floflozinha está quase mãezinha", escreveu Virginia.

Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, de sete meses.

Ação social de Páscoa

Na última terça-feira, 15, a influencer Virginia Fonseca e o esposo, o cantor Zé Felipe, participaram da ação solidária Páscoa de Afeto em uma escola infatil de Aparecida de Goiânia, no Goiás. Na ocasião, o casal distribuiu ovos de chocolate para 200 crianças no local e o cantor decidiu dar mais detalhes sobre a atitude.

"Tivemos uma tarde maravilhosa, é sempre bom estar rodeado de crianças e com quem a gente ama! Poder levar um pouco mais de alegria foi muito especial, ainda mais em uma data como a Páscoa. A Virgínia já está envolvida com o projeto há algum tempo e se dedica bastante, tenho muito orgulho dela", declarou em entrevista à Quem.

"Sempre que posso, estou presente também. Nossa família foi tão abençoada por Deus, queremos sempre ter a oportunidade de retribuir o bem", contou ele, que é pai de Maria Alice, de três anos; Maria Flor, de dois; e José Leonardo, de sete meses.

Virgínia é madrinha do projeto e já realizou mais de cinco ações com a instituição. Há um ano ela arca com os custos para manter o espaço funcionando.

