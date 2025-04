Causa da morte de Michelle Trachtenberg, atriz de Gossip Girl, é revelada

A causa da morte da atriz Michelle Trachtenberg, que atuou em Gossip Girl, foi revelada. A artista morreu aos 39 anos em fevereiro

Nesta quarta-feira, 16, o Gabinete do Médico Legista Chefe da cidade de Nova York revelou a causa da morte de Michelle Trachtenberg.

A atriz que atuou em Gossip Girl e Buffy: A Caça Vampiros morreu aos 39 anos em fevereiro. Michelle foi encontrada desacordada em seu apartamento e a mãe dela chamou o serviço de emergência. A polícia nunca suspeitou de crimes.

A famosa passou por um transplante de fígado pouco tempo antes de sua morte e morreu naturalmente devido à complicações de diabetes, conforme informou o órgão ao jornal Deadline.

O Gabinete da cidade inicialmente afirmou que não realizaria autópsia, porque a família havia pedido por motivos religiosos. No entanto, após exames de laboratório a causa da morte foi confirmada.

O último trabalho de destaque de Michelle Trachtenberg foi como a Diane na série Criminal Minds.

Decisão sobre autópsia

A atriz Michelle Trachtenberg, que atuou na série Gossip Girl e no filme Buffy: A Caça-Vampiros, foi encontrada sem vida aos 39 anos em seu apartamento no dia 26 de fevereiro na cidade de Nova York.

De acordo com informações do site Variety, a família da artista optou por não fazer a autópsia do corpo. Com isso, a causa da morte de Michelle não será revelada. A recusa em realizar o procedimento nos Estados Unidos é aceito desde que a polícia não suspeite de um crime.

A atriz foi encontrada "inconsciente e irresponsiva" pela mãe, que imediatamente acionou as autoridades locais. De acordo com a ABC News, Michelle Trachtenberg havia realizado recentemente um transplante de fígado e enfrentava complicações da cirurgia.

Uma fonte afirmou à revista People que a atriz lutava contra um problema de saúde. "Ela disse aos amigos que estava lutando. Estava realmente, realmente doente e aberta com aqueles em seu círculo sobre o quanto ela estava lutando", disse.

