Vestido de noiva de Jakelyne Oliveira custou cerca de R$ 47 mil. Saiba mais!

Jakelyne Oliveira se casou com Mariano em uma cerimônia luxuosa e o vestido de noiva da famosa custou cerca de R$ 47 mil. Saiba mais!

Na última terça-feira, 15, Jakelyne Oliveira se casou com Marianoem uma cerimônia luxuosa e que contou com a presença de diversos famosos.

A noiva optou por um vestido com decote ombro a ombro e com várias camadas. Nesta quarta-feira, 16, o estilista Lucas Anderi, responsável pela peça luxuosa, participou do Jornal dos Famosos e deu mais detalhes sobre a confecção.

De acordo com ele, o vestido demorou cerca de seis meses para ficar pronto e Jakelyne fazia visitas mensais. Além disso, Lucas afirmou que a cauda contou com 2 metros e meio de comprimento e a noiva optou por não usar o acessório.

Por fim, Lucas Anderi afirmou que o custo médio do vestido foi de R$ 47 mil.

Quem pegou o buquê?

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira se casou com o cantor Mariano na terça-feira, 15, na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Durante a festa, a recém-casada fez a clássica tradição de jogar o buquê para encontrar a próxima pessoa a se casar. E desta vez, a ex-Fazenda Raissa Barbosafoi responsável por pegar o arranjo de flores.

O momento foi compartilhado pela participante de A Fazenda 12 nas redes sociais. No vídeo, as mulheres aparecem reunidas na expectativa para o momento. Ao final do vídeo, é possível ver Raissa comemorando com o buquê na mão. “Estou passada que peguei o buquê”, celebrou ela.

A cerimônia contou com a presença de 250 convidados, entre eles alguns famosos. A noiva usou um vestido elegante e clássico assinado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo brilhou com um terno branco da Vip Alfaiataria, assinado por Wagner Santos.

O casal convocou o pastor César Bellucci e o padre Waldemar Boanerges para o momento especial, já que Mariano é católico e Jakelyne é cristã protestante. As alianças foram levadas pela sobrinha da famosa, Geovanna, e Arão, sobrinho do cantor.

