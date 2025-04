Danilo Gentili se pronuncia sobre denúncia de estupro contra Otávio Mesquita

Após acusações da ex-assistente de palco Juliana Oliveira, o apresentador Danilo Gentili faz vídeo com cerca de 45 minutos e dividido em três partes

Nesta quarta-feira, 16, o apresentador Danilo Gentili decidiu se manifestar publicamente após ser citado por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, em pronunciamento sobre a denúncia de estupro contra o apresentador Otávio Mesquita. Em um vídeo de cerca de 45 minutos, o comunicador revelou conversas particulares e afirmou que o relato de Juliana tem "incoerências".

"Ela ignora alguns fatos da linha do tempo que fazem toda diferença na narrativa que ela está contando", disse ele, que evitou comentar o caso para não interferir. "Eles que se virem, tenho nada a ver com isso", justificou o silêncio total.

O que aconteceu?

Juliana Oliveira denunciou Otávio Mesquita por estupro referente a um episódio ocorrido durante uma gravação da atração do SBT em 2016. Nesta terça-feira, 15, ela acusou o apresentador e a equipe de não terem prestado apoio diante de situações que ela vivenciou nos bastidores.

"Tudo o que eu tenho para dizer sobre o caso Juliana vs Otávio Mesquita está nesse vídeo. Tentei deixar o vídeo o mais curto possível mas eu não consegui, pois ele contém áudios completos. O vídeo tem 3 partes: 1) Eu conto a minha versão de como eu enxerguei a história toda estando alí ao lado da cena. 2) Eu traço a linha cronológica dos fatos. Isso é importante para compreenderem tudo. 3) Eu mostro porque a Juliana é injusta quando diz que ninguém ficou do lado dela. Assistam e tirem as próprias conclusões", afirmou.

“Não é uma defesa à Juliana. Não é uma defesa a Otávio Mesquita. É uma defesa ao meu nome, ao nome do diretor do programa e à produção do programa”, declarou.

No registro, Gentili falou sobre a saíde de Juliana do programa:“Ela começou a ver que poderia fazer mais coisa. Depois de 10 anos de programa, você fica de saco cheio mesmo”, comentou. "Se tem outro motivo, inclusive, desconheço".

Gentili disse ainda que Juliana mentiu ao afirmar que não denunciou Otávio Mesquita por medo de ser demitida. Além disso, negou que ele e diretor estavam cientes das atitudes de Mesquita e nada fizeram.

Por fim, ele afirma que não tratou Juliana de forma diferente por ser "negra e pobre".

Confira, abaixo, o pronunciamento de Danilo Gentili na íntegra:

