Maya Massafera mostra reação no rosto após uso excessivo de hormônios

A influencer Maya Massafera, de 44 anos, passou pela transição de gênero no ano passado e dá detalhes sobre o procedimento de line skin

A influencer Maya Massafera, de 44 anos, está passando por tratamento no rosto diante de uma reação causada pelo uso excessivo de hormônios. A famosa, que passou pela transição de gênero no ano passado, deu mais detalhes sobre o procedimento de line skin em novo episódio do Reality da Maya.

Maya apareceu sem maquiagem na consulta e pediu para a médica responsável pelo tratamento esclarecer as cictrizes em seu rosto:

"Não é normal, isso é raro. Aconteceu com você por causa do hormônio que você está tomando. Você está tomando doses altíssimas de hormônio. Isso pré dispõe", explicou sobre Maya, que já fez duas sessões de aplicações de fenol no rosto.

Maya explicou que, por conta da transição, as doses altas de hormônio eram para bloquear os hormônios masculinos. A médica, por sua vez, garantiu que, em três meses, o rosto de Maya voltará ao normal.

"Vai sumir tudo. Como a cicatriz de acne dela era muito profunda, a gente também teve que fazer uma aplicação de fenol muito profunda. Associado a altas doses de hormônio feminino que ela está tomando, predispõem uma cicatriz", disse.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maya Massafera (@mayamassafera)

Maya Massafera revela novo método para tomar hormônio

Recentemente Maya Massafera anunciou que irá testar um novo método para tomar os hormônios referentes à sua transição. Ao invés de tomar injeções, agora colocará um chip.

“Eu não estava tomando há um mês meu hormônio injetável na perna, porque eu tô com muita aflição de agulha. Ai hoje eu fiz um exame e a gente vai ver a possibilidade de colocar um chip na bunda com esse hormônio, que aí eu acho que ele libera sozinho esse hormônio e funciona por seis meses, para eu não ter que tomar mais essas injeções, que eu não estou aguentando mais”, revelou. Confira!

Leia também: Médica comenta caso de Maya Massafera e explica como aumentar o bumbum de forma segura