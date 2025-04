O cantor sertanejo Mariano se casou com a ex-Miss Jakelyne Oliveira nesta terça-feira, 15, na Fazenda Santa Barbara, em Itatiba, interior de São Paulo

Nesta quarta-feira, 16, o cantor Mariano, de 38 anos, decidiu publicar novas fotos do álbum de seu casamento com a ex-Miss Brasil Jakelyne Oliveira, de 31. Os dois oficializaram a união na tarde desta terça-feira, 15, na Fazenda Santa Barbara, em Itatiba, no interior de São Paulo, e contou com a presença de personalidades de diversas áreas.

"Ainda em êxtase… Agora somos eu, você e Deus. Sr e Sra. Mariano", escreveu na legenda da publicação. Mariano e Jakelyne Oliveira se conheceram durante o reality show A Fazenda, da Record, em 2020.

Confira, abaixo, a série de registros do casamento de Mariano e Jakelyne:

Jakelyne Oliveira compartilha vídeo oficial do seu casamento com Mariano

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira se casou com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, nesta terça-feira, 15. Após o ‘sim’ do casal, um vídeo oficial da celebração foi compartilhado nas redes sociais.

O registro compartilhado revela imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada da noiva e a emoção dos pombinhos. Logo depois, o vídeo mostrou detalhes de como foi o casamento e um beijo do casal. Confira!

