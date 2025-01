Afinal, Karla Sofia Gascón violou regra do Oscar?

Após acusar equipe de Fernanda Torres de ataques nas redes sociais, a atriz Karla Sofia Gascón pode ter violado uma importante regra do Oscar

Ao que parece, a disputa do Oscar de Melhor Atriz este ano será acirrada, principalmente entre Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) e Karla Sofia Gascón (Emília Pérez).

Em uma entrevista recente, a atriz espanhola acusou a equipe da brasileira de criticá-la nas redes sociais. Muitos internautas foram atrás do regulamento da premiação e afirmaram que Karla violou uma importante regra.

No entanto, de acordo com a revista Variety, as falas de Karla não foram diretamente sobre o trabalho de Fernanda, portanto, ela não teria quebrado protocolo da Academia.

Ainda segundo a publicação, os comentários de Karla podem ter interpretações diferentes. Além disso, a atriz elogiou o trabalho de Torres. "Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso", afirmou em comunicado à Variety.

A Academia ainda não se pronunciou sobre o assunto. A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 2 de março.

Entenda o que aconteceu

O Oscar de 2025 promete ser bastante acirrado, principalmente na categoria de Melhor Atriz, que destaca a competição entre Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) e Karla Sofia Gascón (Emília Pérez). Em uma entrevista recente ao jornal Folha de S. Paulo, Karla Sofia acusou a equipe da brasileira de ataques contra sua pessoa nas redes sociais.

"Senhores, devo dizer-lhes: Há pessoas LGBT maravilhosas, mas seguramente há outras que não são. Somos como qualquer outra pessoa. Seres humanos com os mesmos direitos e obrigações que deveríamos ter. Pessoalmente, acredito que Fernanda Torres seja uma mulher maravilhosa, além de uma atriz incrível que merece todo o reconhecimento do mundo", começou ela.

Em seguida, a atriz insinuou sobre os ataques. "Isto não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e pronto. Se ela ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou do filme, porque isso não leva a lugar nenhum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa não é necessário afundar o trabalho dos demais".

Por fim, Karla Sofia acusou diretamente Fernanda. "Em nenhum momento me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme. Mas por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Pérez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu", concluiu.

As falas repercutiram bastante nas redes sociais e alguns internautas afirmaram que Karla Sofia descumpriu um importante regulamento da premiação. "Nenhuma comunicação pública ou de alguma pessoa associada diretamente a algum filme elegível que tente passar uma imagem negativa ou depreciativa a algum filme concorrente será tolerada", diz o documento.

