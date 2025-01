Karla Sofia Gascón acusa equipe de Fernanda Torres de ataques na web

Em entrevista, Karla Sofia Gascón fez uma acusação grave contra a equipe de Fernanda Torres, afirmando que a brasileira alimenta o hate contra ela

O Oscar de 2025 promete ser bastante acirrado, principalmente na categoria de Melhor Atriz, que destaca a competição entre Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) e Karla Sofia Gascón (Emília Pérez).

Em uma entrevista recente ao jornal Folha de S. Paulo, Karla Sofia acusou a equipe da brasileira de ataques contra sua pessoa nas redes sociais.

"Senhores, devo dizer-lhes: Há pessoas LGBT maravilhosas, mas seguramente há outras que não são. Somos como qualquer outra pessoa. Seres humanos com os mesmos direitos e obrigações que deveríamos ter. Pessoalmente, acredito que Fernanda Torres seja uma mulher maravilhosa, além de uma atriz incrível que merece todo o reconhecimento do mundo", começou ela.

Em seguida, a atriz insinuou sobre os ataques. "Isto não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e pronto. Se ela ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou do filme, porque isso não leva a lugar nenhum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa não é necessário afundar o trabalho dos demais".

Por fim, Karla Sofia acusou diretamente Fernanda. "Em nenhum momento me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme. Mas por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Pérez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu", concluiu.

As falas repercutiram bastante nas redes sociais e alguns internautas afirmaram que Karla Sofia descumpriu um importante regulamento da premiação. "Nenhuma comunicação pública ou de alguma pessoa associada diretamente a algum filme elegível que tente passar uma imagem negativa ou depreciativa a algum filme concorrente será tolerada", diz o documento.

Apelo

A atriz Fernanda Torres fez um apelo aos fãs após ser indicada ao Oscar 2025 como melhor atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui. Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo pedindo para os brasileiros não criarem rivalidade entre ela e as outras concorrentes ao prêmio, principalmente Karla Sofía Gascón.

No vídeo compartilhado no Instagram, Fernanda relembrou que a atriz espanhola foi a primeira que a ajudou a se enturmar em uma festa em Hollywood. "Karla Sofía Gascón me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo. Não acreditei, ela foi de um carinho comigo, uma solidariedade. Ela realmente me pegou no colo e foi me botando na festa", iniciou ela.

Que continuou: "Eu sei que às vezes na paixão cria uma coisa de um ganhar do outro. Mas juro que neste ano o Oscar, as escolhas que fizeram para atriz, estão tão especiais. Cada um a sua maneira, cada uma merece ali. Todo mundo ganhou, não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa de que é um contra o outro, pelo amor de Deus".

"Todo mundo ali merece, e merece o carinho da gente. Não vamos alimentar o ódio. E quero dizer: Karla Sofía Gascón, te amo para sempre. Uma mulher generosa, talentosa, que merece da gente todo nosso carinho", encerrou.

