Fernanda Torres faz apelo aos internautas após indicação ao Oscar: 'Pelo amor de Deus'

A atriz Fernanda Torres fez um apelo aos fãs após ser indicada ao Oscar 2025 como melhor atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo pedindo para os brasileiros não criarem rivalidade entre ela e as outras concorrentes ao prêmio, principalmente Karla Sofía Gascón.

No vídeo compartilhado no Instagram, Fernanda relembrou que a atriz espanhola foi a primeira que a ajudou a se enturmar em uma festa em Hollywood. "Karla Sofía Gascón me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo. Não acreditei, ela foi num carinho comigo, uma solidariedade. Ela realmente me pegou no colo e foi me botando na festa", iniciou ela.

Que continuou: "Eu sei que às vezes na paixão cria uma coisa de um ganhar do outro. Mas juro que neste ano o Oscar, as escolhas que fizeram para atriz, estão tão especiais. Cada um a sua maneira, cada uma merece ali. Todo mundo ganhou, não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa de que é um contra o outro, pelo amor de Deus".

A brasileira também elogiou as atrizes Demi Moore, Cynthia Erivo e Mikey Madison. "Todo mundo ali merece, e merece o carinho da gente. Não vamos alimentar o ódio. E quero dizer: Karla Sofía Gascón, te amo para sempre. Uma mulher generosa, talentosa, que merece da gente todo nosso carinho", encerrou.

Vale lembrar que Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, concorreu ao prêmio de 'Melhor Atriz em filme dramático' em 1999, por sua atuação em 'Central do Brasil'. A veterana, no entanto, perdeu para Gwyneth Paltrow, que levou a estatueta por seu trabalho em 'Shakespeare Apaixonado'.

Quando será o Oscar 2025?

Para quem deseja assistir, a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março , em Los Angeles, na Califórnia, e será apresentada pelo comediante Conan O'Brien. Os brasileiros podem acompanhar a tramissão ao vivo do evento pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming.

