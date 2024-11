Zilu Camargo exibe a cozinha luxuosa de sua nova casa nos EUA

Zilu Camargo surpreende ao mostrar sua casa com decoração toda branca em Orlando, nos Estados Unidos, durante mudança: 'Estou feliz'

A socialite Zilu Camargo está de mudança! Nesta quinta-feira, 14, ela apareceu nos stories do Instagram para contar que está em Orlando, nos Estados Unidos, para organiza a sua mudança de casa.

A estrela contou que está no meio da organização do seu novo lar e sem tempo para ficar mais presente nas redes sociais, mas contou que a mudança está quase finalizada. Inclusive, ela já deu um spoiler de como é sua nova casa.

Zilu mostrou um pouco de como é a cozinha, que tem móveis todos brancos e com detalhes em dourado, e também registrou um pouco da sala de estar, que tem sofá branco em formato curvo.

"Eu estou de mudança. Agora vocês imaginam a situação da minha casa, olha isso. Tudo isso para arrumar. Eu estou trabalhando dia e noite. Pesadelo, mas é um pesadelo bom, maravilhoso. Estou feliz”, disse ela, e completou: "Estou um pouco sumida da internet, estou ocupada porque estou na função mudança. Eu fico aqui até a hora que dá. Agora eu vou aparecer mais, mostrar o dia a dia e o antes e depois da casa”.

Conheça a nova casa de Zilu Camargo:

Zilu relembra apoio para o ex-marido

A socialite Zilu Camargo fez uma declaração sobre quando o ex-marido, Zezé Di Camargo, estava no início da carreira musical. Inclusive, ela relembrou a dificuldade financeira que a fez se tornar ‘sacoleira' para ajudar nas contas da família em uma nova cidade.

"O Zezé falou: 'Quero cantar solo, vou embora para São Paulo, você aceita?'. Eu falei: 'Vamos embora'. Não tive medo, peguei as duas e falei vamos embora. Virei sacoleira, eu andava em São Paulo inteiro de ônibus e com sacola, buscando mercadoria, indo na casa das amigas, fazendo reunião, vendendo... Porque eu tinha que colocar o que comer dentro de casa, e eu falava: 'A gente vai sair disso, a gente vai vencer'", disse ela em um vídeo no seu Instagram.

Logo depois, ela lembrou o apoio que deu para o ex-marido não desistir da carreira. "Tanto que a gente estava em São Paulo e o Zezé chegou e falou: 'Eu desisto. Vou trabalhar, vou pôr comida dentro de casa, esquecer esse lado artístico porque não vai acontecer'. E eu disse: 'Jamais. Eu trabalho dia e noite e você vai atrás do seu sonho'. Eu acreditava mesmo que ia dar certo. Ele se sentia muito mal, porque ele achava 'como posso ficar tentando uma profissão onde estou vendo ela trabalhar dia e noite'. Então para ele isso era muito sofrimento. Ele começou a virar babá das meninas, ele cuidava delas, tentava cuidar da casa. Eu já cheguei em casa e peguei ele de avental fazendo jantarzinho pra família. Ele foi muito parceiro nessa época", afirmou.