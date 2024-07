Zé Felipe revela o que deseja modificar em nova mansão: 'Vai ficar massa'

Virginia aprovou? O cantor Zé Felipe contou que pretende decorar com grafite um local na nova mansão da família

O cantor Zé Felipe e a esposa, Virginia Fonseca, estão radiantes desde que se mudaram para a nova mansão da família! Após três anos de reforma, a residência chiquérrima do casal finalmente ficou pronta e, aos poucos, eles estão se acostumando com as mudanças na rotina.

Na manhã desta quarta-feira, 31, logo após mostrar um pouco da academia, Virginia gravou o marido revelando o que gostaria de modificar na casa. De acordo com o filho de Leonardo, seu desejo é realizar alguns desenhos grafitados em uma parede na área externa do imóvel.

"Ele querendo grafitar o paredão que separa nossa casa da obra que começamos do lado", contou a influenciadora digital. Zé Felipe, então, explicou: "Um grafite bem ali, vou comprar as latas [de tintas]. Vai ficar massa, grafitar uns desenhos, fazer você, as Marias…".

"Pode fazer", disse Virginia Fonseca, aprovando a ideia do marido. Em seguida, o cantor revelou que fará somente um único desenho, uma vez que não tem paciência para pintar a parede toda. Vale lembrar que a famosa já mostrou alguns detalhes da mansão.

Em um vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital e o cantor sertanejo aparecem com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, no colo, e entram na casa com o pé direito. Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe estão à espera do terceiro filho, que se chamará José Leonardo.

Zé Felipe revela que gostaria de grafitar parede de mansão - Reprodução / Instagram

Funcionário de Virginia ganha quarto luxuoso na mansão

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe ficou pronta após três anos de obra e a família se mudou nesta segunda-feira, 29. Além da mãe da influenciadora, Margareth Serrão, e dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, terem suítes na casa, o funcionário, Herbert Gomes, também ganhou um cômodo no lar.

Amigo e assessor da apresentadora do SBT, ele já morava com ela na outra residência em Goiânia e na nova foi presenteado com um cantinho feito especialmente para ele com direito a uma porta com senha. Ao ver o espaço, ele se emocionou e ficou muito contente com os detalhes.

Uma cama gigante e bem aconchegante foi colada no recinto com decoração em tons de cinza. Televisão, armários espelhados e um banheiro luxuoso, com acabamentos em dourado, foram escolhidos para o padrinho de José Leonardo; confira mais detalhes!