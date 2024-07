Após três anos de espera, mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe fica pronta. A influenciadora digital mostrou os detalhes na web

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para mostrar que sua mansão com Zé Felipe está pronta. Após três anos de espera, o casal finalmente se mudou com a família.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital e o cantor sertanejo aparecem com os filhas, Maria Alice e Maria Flor, no colo, e entram na casa com o pé direito. Depois, eles mostram as herdeiras passeando pelos cômodos. A mãe de Virginia, Margareth Serrão, também aparece na gravação mostrando seu quarto.

"Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Depois de 3 anos, nossa casa ficou pronta!!! Mais um sonho realizado e confesso que até agora a ficha não caiu!! Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e se Deus nos permitir, viver pro resto de nossas vidas!!! Aqui é nosso lar, do jeito que sempre sonhamos…", afirmou ela.

Em seguida, a influencer fez um agradecimento. "Somos gratos a Deus por nos abençoar tanto, com uma casa linda, uma família linda, um trabalho que amamos, por termos saúde, enfim, são muitas bençãos e nós só temos que agradecer mesmo!!! GRATIDÃO!!! Toda honra e glória a Deus 2024 É NOSSO", finalizou.

Mais cedo, Virginia contou que chamou um padre para abençoar seu lar luxuoso. "Bom dia! Hoje é o dia, depois de três anos vamos para nossa casa. Padre Marcos já foi lá abençoar a casa! Gratidão", exibiu o religioso na porta da mansão orando com uma Bíblia.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe estão à espera do terceiro filho, que se chamará José Leonardo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca rebate críticas sobre a criação das filhas

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos ao lado das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, frutos do seu casamento com Zé Felipe. Além das meninas, o casal está à espera de José Leonardo, que deve nascer no próximo mês.

Recentemente, durante uma viagem para os Estados Unidos, a digital influencer publicou uma foto em que aparece com as filhas fantasiadas. Enquanto Maria Alice surgiu vestida como o Hulk, Maria Flor apostou no traje da princesa Moana, da Disney. Após mostrar os registros, a famosa foi bastante criticada por deixar a filha mais velha usar roupas de personagens considerados masculinos, mas ela logo rebateu. Saiba o que ela disse!