Hadson Nery revela conselho que recebeu de Boninho antes do BBB 20

Ex-participante do BBB 20, Hadson Nery abriu o jogo ao comentar sobre sua trajetória no reality show da TV Globo. Em entrevista ao jornalista Chico Barney, do UOL, ele revelou que seu primeiro contato com Boninho, ex-diretor da atração, aconteceu durante o pré-confinamento.

Ao longo do bate-papo, Hadson contou que recebeu alguns conselhos do antigo 'Big Boss' que, na ocasião, ainda informou que torceria por ele. "O Boninho, no último dia que antecedeu a entrada da casa, o Boninho foi lá. Mano, quando eu vi aquele cara ali, eu fiquei... cara de uma luz, de uma aura", iniciou o ex-BBB.

"Muito sinistro, ele olhou para mim, tocou na minha mão e falou: fuja do paredão, meu irmão. Tá preparado? Esquece a tua vida como jogador de futebol. Hoje tu vai ser visto por 120 milhões de pessoas, hoje não sei quantos países vão te assistir. Meu irmão, vai para cima, foge do paredão e vai para cima . Aquilo ali me deu um gás e ele falou assim: 'vou torcer por você'", completou Hadson.

O ex-jogador de futebol ainda revelou que o futuro do reality show da Globo dependia do sucesso do BBB 2020. "A nossa edição, quando fomos pré-confinados, soubemos que essa edição seria 'ou é ela, ou acabou o Big Brother'. A gente estava preparado para fazer uma edição com a qual a produção nos informou que a química nova de anônimos e famosos, essas coisas todas, se não desse certo, não teria [BBB] 21", disse ele.

"Isso eu falo com a maior certeza do mundo. A produção falou, muita gente. Muita gente falava isso: 'a gente está fazendo de tudo', 'vocês têm que se jogar', nas nossas entrevistas, 'salva nós', 'vocês têm que se jogar', 'vocês têm que ser vocês', 'vocês têm que buscar o jogo', 'vocês têm que se aproximar o máximo possível da realidade aqui fora', 'vocês têm que jogar o jogo'. Era isso", concluiu.

Hadson Nery revela como faturou prêmio do reality em cinco meses

Ex-BBB 20, o treinador de futebol Hadson Nery precisou se reinventar após sua eliminação do reality show da TV Globo. Na época, ele deixou o confinamento em meio a pandemia de Covid-19 e não conseguiu realizar eventos presenciais, assim como ex-participantes de outras edições, para tentar expandir sua fonte de renda.

Apesar de não ter sido o campeão da temporada, Hadson revelou que faturou o prêmio final da competição - de R$ 1,5 milhão à época - em apenas cinco meses. Em entrevista ao site G1, ele contou como conseguiu atingir o valor; confira detalhes!

