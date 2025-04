Luciana Gimenez relata momentos antes de cirurgia de emergência: 'Dor inacreditável'

A apresentadora Luciana Gimenez fez um desabafo após ser internada e submetida a uma cirurgia delicada. Veja o que ela disse

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, falou sobre a cirurgia de emergência a qual se subemeteu em março. A artista passou alguns dias internada após realizar uma correção de uma hérnia de disco cervical. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular veiculada ontem, 6, ela descreveu as dores que sentiu antes de procurar ajuda médica.

“Minha voz está assim rouca porque ainda estou me recuperando da cirurgia. Não estou 100% ainda”, explicou logo no início da entrevista. A comunicadora, que desfilou como rainha de bateria da Vai-Vai, em São Paulo, relembrou que teve um carnaval agitado. “Foi maravilhoso e deu tudo certo”, disse.

Contudo, começou a se sentir mal após voltar para casa.“Na quarta-feira de manhã levantei cedo mas não levantava. Uma dor inacreditável. Eu não conseguia escovar o dente, o braço ficou mole. Coloquei a primeira roupa que apareceu, mas andando auxiliada”, recordou.

Luciana foi encaminhada ao pronto-socorro e, após a realização de exames, recebeu o diagnóstico de uma hérnia na vértebra C6 — localizada na região inferior do pescoço — que comprimiu um nervo e provocou a perda parcial dos movimentos em um dos braços.

“O médico falou que a cirurgia era indicada. Eu olhei e falei: ‘Tá bom, vamos operar amanhã’. A dor não tinha passado nem 10%”. A apresentadora foi submetida a um procedimento chamado discectomia cervical anterior com fusão, que consiste na remoção do disco afetado para aliviar a pressão sobre os nervos. A cirurgia foi realizada por meio de uma incisão na parte frontal do pescoço.

Três horas após a cirurgia, Luciana já estava caminhando. Se recuperando, ela segue com uma rotina intensa de fisioterapia e sessões de fonoaudiologia.

Leia também: Médica explica como evitar condição dolorosa de Luciana Gimenez: 'Importante'

Veja a entrevista: