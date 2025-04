João Pedro detona postura de sister na casa: 'Nunca lavou a louça'

Em conversa com o irmão, João Pedro criticou o comportamento dos demais brothers do BBB 25 em relação à organização da casa

O brother João Pedro, escolhido por Maike para o VIP da semana, não escondeu o incômodo ao observar a cozinha do BBB 25. Durante a madrugada desta segunda-feira, 7, o salva-vidas criticou a postura dos demais colegas de confinamento em relação à organização da casa.

Em conversa com o irmão gêmeo João Gabriel, ele apontou a louça deixada na pia pelos vips anteriores - Vitória Strada, Diego Hypolito e Daniele Hypolito. "Como eles são desorganizados, meu Deus do céu", comentou João Pedro.

"Eles não lavam a louça não. Vitória (Strada) é uma que nunca lavou a louça aqui", completou o brother. "Lavou uma vez que o Vinicius puxou ela, não lava de jeito nenhum", criticou João Gabriel. "Só a Dani [Daniele Hypolito], tadinha", acrescentou João Pedro.

Vale lembrar que além do goiano, Maike, líder da semana, também escolheu Renata para o VIP. João Gabriel, Vitória Strada, Vinicius, Diego Hypolito, Guilherme e Delma estão na Xepa.

O irmão gêmeo de João Pedro, inclusive, está no 14º paredão do BBB 25. O brother enfrenta a berlinda contra Vitória e Diego. O participante escolhido pelo público deixará a casa mais vigiada do país na próxima terça-feira, 8.

Diego Hypolito analisa jogo após saída de Daniele

A eliminação de Daniele Hypolito do BBB 25, da TV Globo, mexeu bastante com o irmão, Diego Hypolito. Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 7, o brother refletiu sobre a saída da familiar e a formação do 14º paredão, do qual ele enfrenta junto com Vitória Strada e João Gabriel.

Em conversa com Vitória, Diego reforçou que seguirá de cabeça erguida mesmo após os últimos acontecimentos dentro do jogo. "Danica saiu, teve Monstro, vou para paredão de novo e eu não vou desanimar. Amanhã tem Sincerão. As pessoas já conhecem quem nós somos, é esperar para ver se aquilo que a gente é está chegando no coração das pessoas, se está agradando", disse ele; confira mais detalhes!

