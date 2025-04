Filho de Virginia Fonseca ganha mesversário com tema diferenciado; veja

Para seu sétimo mês de vida, filho de Virginia Fonseca ganha festinha especial e tema diferenciado chama a atenção; veja

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, completou sete meses e ganhou mais uma festinha temática para celebrar sua vida. Neste domingo, 06, aconteceu a celebração do mesversário do caçula na mansão m Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e o tema escolhido chamou a atenção.

Como o pai da influenciadora, Mário Serrão, era luso-americano e eles chegaram a morar um tempo em Portugal, a empresária resolveu escolher o país e a cultura dele para servir de inspiração para o tema do evento, que aconteceu em paralelo ao seu aniversário de 26 anos.

"Tamo comemorando os sete meses do José hoje também. Tema: Portugal", exibiu a decoração do mesversário de José Leonardo. Além dos itens decorativos, alguns doces também foram inspirados na culinária portuguesa.

Seguindo o tema, o bebê e as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, apareceram com looks iguais e personalizados. A avó, Poliana Rocha, compartilhou cliques com o trio durante a comemoração. O garoto surgiu de shorts e colete, já as meninas usaram vestidos.

Veja o mesversário de José Leonardo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa com tema diferentão

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais neste domingo, 6, para mostrar que ganhou uma festa de aniversário surpresa para comemorar seus 26 anos de vida. A comemoração, que teve como tema o filme 'Shrek', aconteceu na noite deste último sábado, 5.

"Sobre ontem: recebi uma festa surpresa cheia de amor e carinho!! Muito grata por tudo e por todos os envolvidos, vocês são especiais na minha vida, amo vocês muito!! (Faltando pessoas no carrossel, mas estão no meu coração)", escreveu ela na legenda da publicação. Veja as fotos!

