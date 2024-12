Zé Felipe fala sobre previsões sobre o fim de seu casamento: 'Medo'

Após videntes fazerem previsões do fim de seu casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe fala o que pensa e compartilha sua opinião; veja

O cantor Zé Felipe resolveu interagir com os seus seguidores neste sábado, 28, e abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social. Em uma delas, o artista foi questionado sobre as previsões que videntes fazem sobre o fim do casamento dele com Virginia Fonseca, com quem teve três filhos.

Muito educado, o herdeiro do sertanejo Leonardo e de Poliana Rocha mostrou que não se abala com as suposições e explicou a sua crença. Zé Felipe então refletiu sobre a importância de se ter fé e acreditar no que se deseja.

"Cara, eu não tenho medo não, acho que o sentimento mais bonito que a gente pode ter, o ser humano é a fé, né, independente da religião, da fé que você siga, a fé é muito bonita e a espiritualidade existe e tudo que a gente absorve, que falam sobre a gente, acontece, né, então eu tento só absorver as coisas boas", começou dizendo.

"Sei que o meu casamento é abençoado, a prova disso são os três filhos lindos, que em tão pouco tempo a gente construiu tudo o que a gente construiu com nosso casamento, com nossa união, com nossa parceria, então eu tento absorver só as coisas boas falam e eu acredito muito nisso, é isso, desejo tudo de bom pros videntes, saúde, prosperidade", declarou.

Ainda nos stories, Zé Felipe comentou que pretende se casar com Virginia Fonseca na igreja. É bom lembrar que a união deles aconteceu durante a pandemia após nove meses de relacionamento. Quando completaram três meses, eles surprenderam com a gravidez da primogênita, Maria Alice, que hoje está com três anos. Além dela, os famosos são pais de Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses.

Virginia relembra crise no casamento com Zé Felipe

Virginia Fonseca participou de mais um episódio de seu programa ‘Sabadou’ no SBT. Durante uma dinâmica, a apresentadora foi questionada sobre a última briga que teve com o marido, Zé Felipe. Foi então que ela revelou que bloqueou o cantor e passou a se comunicar com ele exclusivamente pela assessoria após uma desavença.

Apesar de não revelar a data exata do “quebra-pau”, Virginia deixou entender que essa foi a briga mais recente com Zé Felipe. Durante o programa, ela explicou que a crise começou após ele descumprir um combinado: “A última discussão no Whatsapp, que não chegou a ser uma discussão, mas teve block, foi com o Zé, meu marido”, iniciou. Saiba mais aqui!