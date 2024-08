Virginia impressiona ao mostrar louças personalizadas: ‘Se ser brega fosse crime’

Você usaria? Virginia Fonseca impressiona seguidores ao mostrar aparelho de jantar personalizado com símbolo da família; veja o resultado

Agora que está morando em sua nova mansão, Virginia Fonseca está cuidando de todos os detalhes da decoração para deixar tudo a sua cara! Nesta sexta-feira, 16, a influenciadora digital surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao mostrar seu novo aparelho de jantar, que foi todo personalizado com o símbolo de sua família com Zé Felipe.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia apareceu animada e compartilhou que havia recebido uma encomenda muito especial: “Chegaram algumas coisas que eu comprei, que vieram quebradas e a gente mandou para trocar”, disse a influenciadora digital, enquanto abria algumas caixas com ajuda de uma funcionária da mansão.

Na sequência, Virginia mostrou o novo aparelho de jantar, com louças personalizadas com o desenho da sua família, o mesmo que costuma usar no jatinho e no barco da família. A ilustração inclui ela, seu marido Zé Felipe, e seus três filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um ano, e José Leonardo, que ainda está por vir e deve nascer em setembro.

Em vídeos, a influenciadora digital exibiu as louças brancas, como xícaras e pratos, personalizados com desenhos e bordas douradas para criar uma mesa posta totalmente única quando receber seus convidados na mansão. Ela ainda brincou que, apesar de achar o estilo um pouco brega, ama se declarar para sua família.

“Se ser brega fosse crime, eu já estaria de perpétua!!”, escreveu em tom de piada. Em seguida, Virginia mostrou que seu marido aprovou a compra e brincou que ama ser ‘brega’ junto com ele. Para finalizar a sequência, a apresentadora também mostrou que recebeu caçarolas e panelas de presente e exibiu os novos itens na despensa da mansão.

Vale lembrar que a nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta no começo do mês. Com decoração deslumbrante, os ambientes foram todos pensados por profissionais. Em suas redes sociais, a influenciadora e o cantor fizeram um tor pela nova residência e impressionaram ao exibir o requinte a exclusividade do local:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Louças e panelas de nova mansão de Virginia têm valor de joias:

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe é puro luxo! Dessa vez algumas louças colocadas na mesa da sala de jantar que roubaram a cena com seu alto preço nas redes sociais. Segundo o perfil Segue a Cami, a apresentadora do SBT apareceu segurando taças, pratos e travessas com valores impressionantes; veja o enxoval de Virginia Fonseca!