Virginia Fonseca mostra início da mudança para nova mansão da família

A influenciadora Virginia Fonseca celebrou ao contar que a mudança bastante esperada para a nova mansão já começou: 'Ansiosa'

A influenciadora digital Virginia Fonseca não esconde o quanto está ansiosa para entrar definitivamente na nova casa da família. Com a obra praticamente finalizada, a apresentadora do SBT revelou que a mudança iniciou nesta segunda-feira, 22.

Em seus stories no Instagram, Virginia explicou que irá realizar uma viagem para a Fazenda Talismã e, quando retornar para casa, já seguirá direto para a mansão. Bastante animada, a esposa do cantor Zé Felipe contou que está curiosa para saber como será a rotina no novo espaço.

"Preciso fazer mala, porque só volto agora para a casa nova. Eu fico pensando, como será que vai ser a rotina na casa nova? Por exemplo [na casa antiga], eu acordo, e aí desço, sento nessa mesa e dou meu bom dia. Depois vou para sala… E na casa nova? Como será? Qual será o espaço que mais ficaremos?", refletiu a apresentadora do 'Sabadou', exibido no SBT.

Durante esta manhã, Virginia Fonseca contou que algumas caixas já estão sendo levadas para a mansão da família. "Eu estou ansiosa! Viemos na obra porque essa vai ser a última vez antes de entrar [definitivamente]", declarou a famosa ao exibir um cômodo da residência.

"Em breve, estaremos aqui dentro", completou ela. Em meio a organização, a nora do cantor Leonardo ainda registrou as filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, se divertindo no local.

Vale lembrar que, recentemente, em seu canal do YouTube, a influenciadora digital fez um tour pelo imóvel e mostrou todos os seus detalhes. No vídeo, Virginia exibiu seu quarto com Zé Felipe, que terá uma rampa de acesso à área externa da casa, além de uma linda vista panorâmica com as grandes janelas de vidro.

O local contará com uma pequena sala, dois closets com armários iluminados, além de dois banheiros integrados, com grandes boxes de vidro, banheira e até mesmo televisão. Ela ainda mostrou a área gourmet do imóvel, que fica dentro da casa e é toda revestida de mármore, com uma grande bancada, churrasqueira para eventos e lavabo feminino e masculino.

Virginia mostra início de mudança para nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia resgata foto antiga e semelhança com a filha impressiona

A influenciadora Virginia Fonseca encantou os seguidores no domingo, 21, ao resgatar uma foto especial de quando ainda era criança. Em seus stories no Instagram, a apresentadora do SBT publicou um registro antigo ao lado de seu pai, Mário Serrão, falecido em 2021, e destacou o quanto sente sua falta.

O que mais chamou atenção foi a grande semelhança entre Virginia e a filha mais velha, Maria Alice, de 3 aninhos. Assim que compartilhou a imagem, a esposa do cantor Zé Felipe passou a receber diversas mensagens do público ressaltando o quanto as duas se parecem.

"Gente, a Maria Alice é seu clone!", escreveu uma seguidora da famosa. "É a Virginia ou Maria Alice? É a cópia", destacou outra. "É a Maria Alice todinha!", disse uma terceira. Momentos depois, Virginia Fonseca gravou a primogênita olhando a foto: "O vovô Mário é muito lindo", derreteu-se a pequena.

Além de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Flor, de 1 aninho, e José Leonardo, que está sendo gerado. O caçula da família deverá nascer em breve, uma vez que a influenciadora já se encontra com 8 meses de gestação; confira o registro!