Virginia revela estar com medo de se mudar para nova mansão

“Vai mudar tudo”, refletiu a influenciadora; Mudança da família de Virginia e Zé Felipe pra mansão deve acontecer em julho, segundo ela

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para revelar aos seguidores que está com medo de se mudar para sua nova mansão. De acordo com a influenciadora, ela, o marido, o cantor Zé Felipe e as filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, um ano, se mudam ainda neste mês de julho.

No Story do Instagram, ela comentou com os seguidores sobre a nova fase. “Neste mês, a gente entra na nossa casa [nova]. Estou com um pouco de medo. Lá, é tudo diferente, vai mudar tudo. É a primeira vez na minha vida que sinto isso, medo [de uma mudança]”, disse Virginia.

A nora de Leonardo ainda contou que já se mudou diversas vezes, mas, só desta vez, está se sentindo impactada pela situação. “Esperamos por quase três anos e, agora, não estou conseguindo acreditar que está pronta. É a nossa casa para sempre“, declarou.

Na companhia da mãe, ela ainda desabafou que “não tem mais para onde correr”.A empresária também revelou novos detalhes da mansão, como a sala de cinema e um espaço de lazer próximo à brinquedoteca do imóvel.

A mansão construída pela influenciadora e pelo cantor fica em um condomínio de Goiânia e terá 7.000 metros quadrados, com elevador, estúdio de gravação e cinema, além de vários outros luxos. No começo deste mês, Virginia celebrou que a obra está chegando ao fim, após mais de dois anos.

Saiba os detalhes luxuosos da casa nova de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Antes da passagem da família por lá, o imóvel passou por uma série de tranformações na estrutura para deixá-la de acordo com os gostos dos proprietários. Nas redes, Virginia costuma compartilhar um pouco da obra, mantendo a ansiedade dos seguidores pelo vislumbre final. Confira a seguir o que já se sabe sobre os detalhes da mansão.

Desde o início da construção, os seguidores de Virginia já sabiam que a casa seria um projeto gradioso. A começar pelas filhas da influencer, Maria Alice e Maria Flor, que terão quartos próprios com design projetada no gosto da mãe cada uma delas, além do quarto de José Leonardo, de quem Virginia está grávida. Os filhos também terão a própria brinquedoteca de dois andares.

O casarão também conta com uma piscina que pode ser climatizada a gosto dos moradores, academia, adega, cinema, SPA, estúdio de gravação, para as produções de Zé Felipe, área de lazer e uma impressionante praia artificial.