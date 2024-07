Virginia resgata foto antiga e semelhança com a filha impressiona: 'Clone'

Com uma foto ainda criança ao lado do pai, a influenciadora Virginia chamou atenção por grande semelhança com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca encantou os seguidores no domingo, 21, ao resgatar uma foto especial de quando ainda era criança. Em seus stories no Instagram, a apresentadora do SBT publicou um registro antigo ao lado de seu pai, Mário Serrão, falecido em 2021, e destacou o quanto sente sua falta.

O que mais chamou atenção foi a grande semelhança entre Virginia e a filha mais velha, Maria Alice, de 3 aninhos. Assim que compartilhou a imagem, a esposa do cantor Zé Felipe passou a receber diversas mensagens do público ressaltando o quanto as duas se parecem.

"Gente, a Maria Alice é seu clone!", escreveu uma seguidora da famosa. "É a Virginia ou Maria Alice? É a cópia", destacou outra. "É a Maria Alice todinha!", disse uma terceira. Momentos depois, Virginia Fonseca gravou a primogênita olhando a foto: "O vovô Mário é muito lindo", derreteu-se a pequena.

Além de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Flor, de 1 aninho, e José Leonardo, que está sendo gerado. O caçula da família deverá nascer em breve, uma vez que a influenciadora já se encontra com 8 meses de gestação.

O casal, inclusive, está de mudança para a nova mansão. Em suas redes sociais, a anfitriã do 'Sabadou', exibido no SBT, revelou que a família já estará na residência quando José Leonardo chegar ao mundo.

Virginia resgata foto de quando era criança - Reprodução / Instagram

Virginia fala sobre a filha dizer que é 'Leandro'

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu ao contar uma atitude de sua filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, que é grande fã do avô, o cantor Leonardo. Após a apresentadora do SBT compartilhar um momento em que Zé Felipe ficou assustado com a pequena dizendo que estava conversando com Leandro, seu tio falecido, a loira falou sobre outro comportamento da menina.

Depois de relatar que o esposo saiu correndo e foi atrás dela com a primogênita comentando sobre o sertanejo, que partiu em 1998 por lutar contra o câncer, Virginia Fonseca disse que ao colocar o chapéu na cabeça, Maria Alice diz que é "Liandro" e não boiadeira. A atitude então surpreende a família, pois, segundo a empresária, ninguém contou para a herdeira sobre tudo o que houve.

"Maria Alice sempre fala do Leandro, por exemplo, quando ela coloca chapéu, vou até filmar pra vocês, aí a gente fala assim: 'ah, você tá de boiadeira?', aí ela: 'não, Liandro', a gente fala: 'ah, tá de boiadeira', ela: 'não, não, não, eu sou o Liandro'", revelou a influenciadora sobre o comportamento da herdeira.