Virginia revela quando irá se mudar para nova mansão: "Se Deus quiser”

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o marido, Zé Felipe, estão construindo uma mansão em Goiânia, Goiás, para morar com a família. E ela usou seu perfil no Instagram para contar que ela, o cantor, Maria Alice e Maria Flor vão para o novo lar em breve.

“Tomar um banho aqui rapidinho porque quero passar ali na obra dá uma olhada. Esse mês a gente se muda se Deus quiser”, revelou ela nos stories. Recentemente, ela abriu a porta da nova mansão de sua família, que está em fase final de sua obra. Em seu canal do YouTube, a influenciadora fez um tour pelo imóvel e mostrou todos os seus detalhes.

No vídeo, Virginia mostrou o quarto do casal, que terá uma rampa de acesso à área externa da casa, além de uma linda vista panorâmica com as grandes janelas de vidro. O quarto irá contar com uma pequena sala, dois closets com armários iluminados, além de dois banheiros integrados, com grandes boxes de vidro, banheira e até mesmo televisão.

A empresária ainda mostrou a área gourmet do imóvel, que fica dentro da casa e é toda revestida de mármore, com uma grande bancada, churrasqueira para eventos e lavabo feminino e masculino. O ambiente tem acesso à piscina e ao jardim, além de entrada para a brinquedoteca de seus filhos, Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que nascerá ainda este ano.

A brinquedoteca terá uma árvore, além de um brinquedão e marcenaria para guardar todos os brinquedos das crianças. O local ainda conta com uma área externa, com amarelinha, pula-pula, parede de escalar e outras coisas.

A piscina da casa ainda terá capas para serem fechadas com um controle, visando principalmente a proteção de suas crianças. Além disso, ela contará com uma grande televisão externa para assistir vídeos diretamente da água.

Veja o vídeo: