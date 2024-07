Virginia Fonseca rebate críticas sobre a criação das filhas

Virginia Fonseca rebateu as críticas sobre a forma que decidiu criar as filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos ao lado das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, frutos do seu casamento com Zé Felipe. Além das meninas, o casal está à espera de José Leonardo, que deve nascer no próximo mês.

Recentemente, durante uma viagem para os Estados Unidos, a digital influencer publicou uma foto em que aparece com as filhas fantasiadas. Enquanto Maria Alice surgiu vestida como o Hulk, Maria Flor apostou no traje da princesa Moana, da Disney. "É muito engraçado como as duas são completamente diferentes, os opostos. Maria Alice curte super-heróis e coisas diferentes, Florzinha curte princesas e maquiagens, esmaltes. É muito bom ser mãe das duas e poder viver os dois mundos", escreveu a famosa na ocasião.

No entanto, Virginia foi bastante criticada por deixar a filha mais velha usar roupas de personagens considerados masculinos. "Eu falo muito isso: que prezo por elas pedirem bênção, serem respeitosas, educadas e com caráter. É isso que eu prezo na criação, o restante é o de menos. As pessoas falam muito por eu deixar a Maria Alice usar fantasia de Hulk ou de Homem-Aranha. Mas por mim: dane-se. Se ela quiser um vestido com tênis do Hulk, dane-se. Ela gosta e isso para mim é o de menos", disse a loira em conversa com Leo Dias.

Além disso, Virginia contou que as fantasias são essenciais na hora de viajar com as pequenas. “Não pode faltar fantasia, para não ter confusão. Chegamos na fazenda e não tinha roupa de caipira na mala. Eu falei: 'Gente, como não colocaram a caipira e uma botina? Coloca fantasia até para ela dormir'", brincou.

Anel luxuoso

Na reta final da gestação, a famosa tem sofrido muito com inchaços, principalmente nas mãos e nos pés. Neste domingo, 28, Virginia publicou em seu Instagram Stories uma foto de sua mão com os dedos inchados. "Acordei com os dedos tudo inchado", escreveu ela.

Mas o que chamou mesmo a atenção foram os anéis usados por ela. Uma das peças é da grife Bvlgari, da coleção Serpenti, e pode ser adquirido por aproximadamente US$ 12,2 mil, o equivalente a R$ 69 mil.