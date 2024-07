Virginia toma atitude antes de entrar em sua nova mansão: 'Abençoar'

Antes de se mudar para nova mansão com sua família, Virginia toma atitude para abençoar residência que demorou três anos para ser construída

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta e a família se mudará nesta segunda-feira, 29, para o local luxuoso. Ansiosa para o grande momento, a influenciadora compartilhou uma atitude que tomou antes de ir viver com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, o marido e sua mãe, Margareth Serrão, no local.

Muito religiosa e sempre citando deus em suas falas, a apresentadora do SBT chamou um padre para abençoar seu lar luxuoso. A residência, que tem sete suítes e muito mais, então recebeu uma oração poderosa do sacerdote.

"Bom dia! Hoje é o dia, depois de três anos vamos para nossa casa", celebrou o momento tão esperado após anos de obra. "Padre Marcos já foi lá abençoar a casa! Gratidão", exibiu o religioso na porta da mansão orando com uma Bíblia.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Virginia Fonseca deu alguns detalhes de sua nova casa e contou que ela tem sete suítes, lazer completo e até um local inspirado na casa de sua sogra, Poliana Rocha.

Assim como fez com a residência, em abril do ano passado, ela chamou um padre para benzer o avião de R$ 50 milhões que deu de presente para Zé Felipe.

É bom lembrar que além desta propriedade em Goiânia, nos últimos meses, a influenciadora e o esposo compraram uma mansão na praia. A propriedade de R$ 27 milhões fica localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e era de um jogador de futebol.

Virginia exibe barrigão e conta impedimento no fim da gestação

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar como já está sua barriga no fim da terceira gestação que está vivenciando. Nesta sexta-feira, 26, a famosa se gravou logo ao acordar e se surpreendeu ao exibir o tamanho de José Leonardo.

Ao som de Zé Felipe e usando um vestido listrado, a nora de Leonardo chamou a atenção ao exibir o abdômen bem redondinho. A apresentadora do SBT ainda aproveitou sua passagem por São Paulo após fazer gravações para dar um jeito no seu cabelo no salão que gosta de ir antes de ser proibida de viajar.

"O tamanho do José Leonardo", espantou-se a loira. Em seguida, ela se mostrou arrumando o cabelo e falou sobre não poder andar mais em seu jatinho no próximo mês. "Aproveitando porque a partir de agosto não posso viajar de avião mais", revelou. Veja os registros aqui.