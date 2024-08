Virginia Fonseca mostra proteção de piscina após acidente de filha

Virginia Fonseca exibiu também porta de vidro que dificulta acesso às escadas da mansão; Mais cedo Zé Felipe levou um surto com a caçula

Nesta quinta-feira, 01, Virginia Fonseca esclareceu que a piscina da mansão para a qual acabou de se mudar com o marido, Zé Felipe, e as filhas do casal, Maria Flor e Maria Alice, tem proteção, sim. A influenciadora digital fez questão de compartilhar um vídeo sobre o assunto, após o cantor contar que socorreu uma das meninas, que estava prestes a se afogar.

"Só para mostrar para vocês: a piscina tem proteção. Isso aqui liga no controle, fecha a piscina inteira, pode subir aqui em cima, andar", demonstrou ela, exibindo o local totalmente coberto, na tarde desta quinta.

"O que aconteceu com Maria Flor é que ela já ia entrar na piscina, só que decidiu ir para o fundo, não conseguiu e Zé teve que entrar para pegá-la", explicou a empresária, que também mostrou a porta de vidro que protege o acesso às escadas do imóvel.

Foto: Reprodução / Instagram

Mais cedo, Zé Felipe contou que a pequena, de apenas 1 aninho, quase se afogou na piscina da mansão. Em seus stories no Instagram, o sertanejo relatou o momento de desespero e explicou que pulou na água imediatamente para socorrer a menina. "A Flor estava empurrando aqueles negócios ali, tem um degrau, começou a afogar", contou ele.

"Pulei de tênis e tudo dentro da água, telefone e tudo. Tá louco. Tem que tomar cuidado", completou o filho de Leonardo, mostrando a roupa ensopada. Na sequência, a herdeira se aproximou de Zé e contou que foi até o fundo da piscina.

Além de Maria Flor, Zé Felipe e Virginia Fonseca também são pais de Maria Alice, de 3 aninhos, e José Leonardo, que está sendo gerado. O caçula está previsto para nascer em breve, uma vez que a influenciadora digital já está na reta final da gestação.

Zé Felipe revela o que deseja modificar em nova mansão

O cantor Zé Felipe e a esposa, Virginia Fonseca, estão radiantes desde que se mudaram para a nova mansão da família! Após três anos de reforma, a residência chiquérrima do casal finalmente ficou pronta e, aos poucos, eles estão se acostumando com as mudanças na rotina.

Na manhã de quarta-feira, 31, logo após mostrar um pouco da academia, Virginia gravou o marido revelando o que gostaria de modificar na casa. De acordo com o filho de Leonardo, seu desejo é realizar alguns desenhos grafitados em uma parede na área externa do imóvel.