Fernanda Torres vai para casa de campo após o Oscar. Conheça a propriedade

Hora do descanso

Depois da maratona para divulgar o filme Ainda Estou Aqui no exterior, Fernanda Torres busca refúgio em sua casa de campo, que já foi exibida em projeto do Globoplay

A atriz Fernanda Torres viveu uma rotina intensa nos últimos meses enquanto divulgava o filme Ainda Estou Aqui no exterior durante a corrida pelo Oscar. Agora que o filme conquistou a estatueta de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, ela voltou ao Brasil para descansar em seu refúgio.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Torres está em sua casa de campo em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Ela foi vista em uma loja da região nesta semana e também compartilhou um vídeo tomando um banho de ducha ao ar livre.

A casa de Fernanda Torres já apareceu em uma produção do Globoplay. Ela usou a propriedade para gravar a série Amor e Sorte e o especial Gilda, Lúcia e o Bode durante a pandemia.

Veja as fotos da casa de campo de Fernanda Torres que já apareceram no Globoplay:

Walter Salles subiu ao palco para receber o Oscar

Neste domingo, 2, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção conquistou o mundo ao contar a história de Eunice Paiva, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

"Obrigada, em nome do cinema brasileiro, estou tão honrado em receber isso em um grupo tão extraordinário de. Isso é para uma mulher, que durante um luto em uma ditadura militar, deicdiu não ceder. O nome dela é Eunice Paiva. Isso também vai para duas mulheres extraordinárias que deram vida à ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Vocês são demais. Isso é extraordinário. Muito obrigado", disse Walter Salles em seu discurso.

Ainda Estou Aqui concorria em 3 categorias no Oscar 2025 e levou apenas uma estatueta. A atriz Fernanda Torresperdeu o prêmio para Mikey Madison e a categoria de Melhor Filme ficou com Anora.

