Após se mudar para mansão que era de Neymar, Maíra Cardi aluga casa para funcionários

Recentemente, a coach Maíra Cardi chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um vídeo nas redes sociais. No final do ano passado, ela adquiriu uma mansão em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, que anteriormente pertencia a Neymar Jr. e está avaliada em R$ 40 milhões. Como a nova residência fica distante de sua antiga casa, a influenciadora optou por alugar um imóvel para acomodar sua equipe de colaboradores.

De acordo com Maíra Cardi, a decisão tem como objetivo oferecer mais conforto e facilitar a locomoção de sua equipe. Além disso, a influenciadora revelou que está ampliando os espaços da nova casa para proporcionar um ambiente mais acolhedor aos funcionários. Enquanto a reforma não é finalizada, ela está temporariamente em uma residência alugada.

“Vou me mudar e antes preciso encontrar um bom lar para os meus funcionários”, escreveu ela na legenda da publicação. “Estou tirando o dia pra ver casa pros meus funcionários […] Estou olhando as casas, porque eu vou me responsabilizar por isso. Só que antes deles verem quero ver se tem condições deles verem. Não quero que eles vejam coisa ruim. Só quero coisa bonita, aí depois que tiver feito a seleção ai falo: ‘podem vir. Eu moraria lá!'”, detalhou no vídeo, em que visitou mais de um imóvel para escolher o que mais gostava.

Assista o vídeo completo:

Maíra Cardi permite mudança na alimentação da filha

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi compartilhou um novo desabafo sobre a adapatação de sua filha, Sophia Cardi, de 6 anos, à nova escola. Conhecida por manter uma alimentação saudável, ela revelou que, para facilitar a integração da pequena, abriu uma exceção e autorizou a caçula a consumir os lanches servidos no colégio.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela contou que a pequena, que é fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar, está cada vez mais se adaptando na nova escola. E relembrou a alimentação da filha. "Sohpia sempre teve uma alimentação natural. Ela nunca tinha comido glúten e nem açúcar até os 6 anos de idade. Eu liberei a primeira vez para ela provar na festa de uma amiga", recordou. Assista na íntegra!

