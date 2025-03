Anitta mostra cama do seu quarto, projetada por ela: ‘Meu próprio santuário’

Anitta abriu as portas de sua nova casa, e o quarto, especialmente a cama, foi o que mais chamou a atenção do público; confira!

A cantora Anittaapresentou sua nova casa para diversas revistas internacionais, e o que mais chamou a atenção foi a cama do seu quarto. Mas por quê? O colchão está no chão, sem nenhum suporte. A artista revelou que essa foi uma das ideias e pedidos que fez durante a construção da casa.

"Meu quarto precisava ser meu próprio santuário zen particular. Eu mesma projetei. Queria que fosse como uma caverna, com a cama no chão. Queria sentir como se o quarto estivesse me abraçando”, disse a cantora à Casa Vogue, querendo que esse “cantinho” da sua casa transmitisse um ar de templo e espiritualidade.

Anitta mostra seu quarto e gera polêmica com a sua cama - Foto: André Klotz/Casa Vogue/Reprodução/Instagram

Conheça um pouco mais de sua nova mansão

A cantora Anitta abriu as portas de sua nova mansão no Rio de Janeiro. Depois de uma longa reforma, o local foi finalizado e surpreendeu a todos pelo estilo minimalista e espaçoso. Na última quarta-feira, 26, a Casa Vogue mostrou os detalhes casa da cantora e empresária.

Ela vive em um lar de 1.500 m² na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, longe dos holofotes. Em sua nova mansão estão presentes elementos de diversas religiões, assim como referências à cultura brasileira.

Comprada em 2024, a casa passou por transformações durante seis meses. "Só sobraram as paredes para começar a obra. Eu só fiz três visitas na casa durante todo o processo. Ela ficou pronta em 6 meses, eu tripliquei a equipe para isso!", conta a cantora.

Apesar de ter visitado a casa poucas vezes durante a reforma, Anitta afirma que esteve muito presente em cada espaço e na escolha da decoração. Mesmo à distância, queria estar por dentro de tudo o que acontecia. "Tenho pressa de tudo e sou muito controladora. Só o fato de os arquitetos terem paciência para lidar comigo e com a minha falta de tempo foi excepcional. E o mais importante: a casa ficou incrível e fora do óbvio", comenta.

Leia também: Anitta curte passeio com o pai e esbanja simpatia