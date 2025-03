Mike Tyson compra imóveis luxuosos em Orlando e especialista avalia: 'Mais exclusivos da região'

Mike Tyson comprou dois imóveis luxuosos em Orlando; em entrevista à CARAS Brasil, Daniel Dourado, corretor de imóveis, detalha sobre o empreendimento

O ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson (58) acaba de se tornar o mais novo nome do esporte norte-americano a investir no mercado imobiliário de luxo da Flórida Central. Em entrevista à CARAS Brasil, o corretor de imóveis Daniel Dourado detalha sobre o investimento milionário do ex-atleta: "Os mais exclusivos da região".

Mike Tyson adquiriu duas unidades no Ritz-Carlton Residences Orlando Grande Lakes, um dos empreendimentos mais sofisticados da região, por um valor combinado de US$ 4,5 milhões . Os imóveis fazem parte de um condomínio de alto padrão, com estrutura completa que inclui spa, clube de golfe, esportes aquáticos e 11 restaurantes e bares. As unidades contam com três a quatro quartos e design exclusivo de dois andares.

Segundo o corretor de imóveis Daniel Dourado, a região de Grande Lakes, onde o empreendimento está localizado, é uma das mais valorizadas de Orlando. O especialista detalha que, com essa nova aquisição, Mike Tyson se junta a uma lista de atletas e celebridades que enxergam a região como um destino não apenas turístico.

"Este é um dos empreendimentos mais exclusivos da região, com preços que variam entre US$ 2,2 milhões e US$ 2,6 milhões, dependendo da configuração e localização da unidade. O condomínio é perfeito para quem busca uma experiência de resort com serviços cinco estrelas, algo que atrai muitos investidores de alto padrão”, revela.

"O mercado de luxo aqui está cada vez mais consolidado, e a tendência é que os preços continuem subindo devido à forte demanda”, finaliza o especialista Daniel Dourado ao falar sobre o imóvel do ex-boxeador Mike Tyson.

