Deborah Secco revela condição para vender apartamento milionário no RJ

Deborah Secco colocou apartamento de R$ 9 milhões à venda, mas confessa que tem uma condição para vender o local

A atriz Deborah Secco colocou o seu apartamento no Rio de Janeiro à venda por R$ 9 milhões. Inclusive, ela contou que não tem pressa para finalizar a venda do imóvel. Isso porque ela tem uma condição para aceitar a oferta de um possível comprador.

A estrela contou que só venderá o imóvel pelo preço que acha justo pelo local. Caso contrário, continuará sendo a dona do apartamento de luxo.

"Esse apartamento está para vender há bastante tempo. A gente pensou em se mudar para uma casa uns anos atrás ou para uma cobertura. Mas as coisas não andaram, eu botei esse apartamento para vender e não mexi mais nisso, esqueci, deixei passar. De vez em quando vai alguém lá olhar. Mas não é uma coisa que eu queira vender para hoje, para ontem, está lá. Se alguém pagar o que eu acho que ele vale, a gente vende, senão estou super bem ali, não é uma urgência", disse ela à Quem.

Deborah Secco mostra fotos do festão de sua filha com Hugo Moura

A atriz Deborah Secco comemorou os nove anos de sua filha e de Hugo Moura, Maria Flor, com um festão especial. No final do último ano, a famosa postou fotos do evento e encantou ao exibir os detalhes originais da comemoração.

Para seu aniversário, a herdeira da artista escolheu um tema autêntico o de "espaço com E.T". A decoração foi toda feita conforme o tema e Maria Flor usou dois looks combinando com as cores dos enfeites. Deborah Secco também apostou em um vestido verde para ornar com a filha e a festa. Veja as fotos da festa aqui!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Leia também:Médico explica cirurgia invasiva que Deborah Secco fará: 'Retirada'