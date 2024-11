Viih Tube mostra decoração de Natal de sua casa e Ravi tem aparição especial

Em vídeo, Viih Tube mostra decoração de Natal feita ao lado de Eliezer e Lua e o caçula, Ravi, tem aparição especial; confira

A decoração da casa de Viih Tube e Eliezer está pronta para o Natal. Nesta quinta-feira, 21, a influenciadora digital postou um vídeo exibindo o momento em que enfeitaram a mansão com Lua ainda quando estava com Ravi na barriga.

Depois de mostrar a árvore, acessórios e luzes escolhidas para o lar na data especial, a famosa então deixou o vídeo ainda mais especial ao colocar o recém-nascido também no registro. Cheio de fofura, o caçulinha fez a aparição e participou do momento da família.

"O NATAL JÁ CHEGOU AQUI EM CASA. ASSISTAM ATÉ O FINAL PORQUE TEM UMA PARTICIPAÇÃO MUITO ESPECIAL", escreveu a ex-BBB na legenda. Nos comentários, os internautas babaram com o vídeo. "Que coisa linda", elogiaram. "Gente, essa Lua é a coisa mais linda, ela esbanja uma alegria, um carisma", derreteram-se outros pela primogênita.

Ainda nesta quinta-feira, 21, Viih Tube falou sobre as complicações que teve após o parto de Ravi e que a levaram para a UTI."Não tinha como saber o que ia acontecer ou o que poderia dar aí no meio. Então tiveram algumas coisas que aconteceram, que foram alguns tipos de complicação e a cesárea foi o mais seguro. Durante a cesárea eu acabei perdendo muito sangue. Foi uma cesárea mais longa do que o esperado. Então realmente foi por isso que depois de 3 dias eu acabei parando na UTI."

Viih Tube é internada na UTI três dias após o parto do segundo filho

Três dias após o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tubefoi internada às pressas na UTI da maternidade Promater, em São Paulo. A ex-BBB precisou passar por uma transfusão de sangue. Já o recém-nascido passa bem.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a assessoria confirmou que a influenciadora foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva para receber uma transfusão de sangue, após sofrer uma intercorrência pós-parto. Ela se recupera bem e está acompanhada da mãe. Já o recém-nascido ficou sob os cuidados de Eliezer.

