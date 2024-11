Viih Tube explica internação na UTI após parto de Ravi: 'Foi por isso'

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para falar sobre as complicações que teve após o parto de Ravi, seu filho caçula com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para contar como está se sentindo durante o puerpério e falou sobre as complicações que teve após o parto de Ravi, seu filho caçula com Eliezer. Nos stories do Instagram, ela contou o que motivou sua internação na unidade de tratamento intensivo (UTI).

"Estou superbem, sem comparação com o puerpério da Lua, mesmo com tudo que eu passei, estou muito bem. Estou muito feliz, muito grata. Com tudo que aconteceu, eu só queria ir pra casa. Segundo filho é realmente como falam, é muito mais tranquilo, é muito mais leve. Não estou tendo tanto sono. Agora estão os dois dormindo e eu estou aqui falando com vocês, é outra coisa. Realmente é outra", iniciou ela.

Em seguida, ela deu detalhes do que aconteceu no hospital. Apesar das complicações, ela disse que não tinha contraindicação para tentar o parto normal. "Eu estava preparada para um parto seguro. Independente do que eu queria. Estabeleci algumas coisas que, se algo acontecesse, eu faria uma cesárea. Eu não tinha nenhuma contraindicação para não tentar o parto normal", detalhou.

E continuou: "Não tinha como saber o que ia acontecer ou o que poderia dar aí no meio. Então tiveram algumas coisas que aconteceram, que foram alguns tipos de complicação e a cesárea foi o mais seguro. Durante a cesárea eu acabei perdendo muito sangue. Foi uma cesárea mais longa do que o esperado. Então realmente foi por isso que depois de 3 dias eu acabei parando na UTI."

Apesar das complicações, ela garantiu que estava bem. "Fiquei bem malzinha, mas bem melhor do que vocês imaginavam. Vocês leram UTI e acharam que eu estava muito mal, à beira da morte, mas não estava. Eu tava bem, mas tava muito fraca, tive uma desidratação severa e a minha hemoglobina abaixou muito", disse.

Veja uma publicação recente de Viih Tube no Instagram: