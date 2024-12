Veja a decoração luxuosa da festa de Natal de Neymar Jr

Neymar Jr reúne seus amigos e familiares para festa de Natal montada em uma tenda na sua mansão de Mangaratiba. Veja a decoração impecável

O jogador de futebol Neymar Jr organizou uma festa de Natal impecável em sua mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ele e a namorada, Bruna Biancardi, receberam os amigos e familiares para uma festança no jardim da propriedade.

A decoração montou uma tenda com tecidos brancos enfeitando o teto para abrigar todo o evento. A festa com decoração feita com flores brancas, árvores de Natal iluminadas e até a estátua de um urso polar. Os convidados foram servidos com um menu sofisticado e ficaram em mesas ao redor de uma área central dedicada para a música ao vivo.

As imagens da festa foram compartilhadas por Bruna nos stories do Instagram. Veja as fotos na galeria abaixo:

O ensaio de Natal de Mavie

A pequena Mavie, de 1 ano, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, já está em clima de Natal. A menina fez um ensaio fotográfico em clima natalino na mansão da família e esbanjou fofura.

Nesta terça-feira, 24, Biancardi mostrou as fotos da filha. A menina apareceu com um look rosa com detalhes em vermelho e posou na frente da árvore de Natal de casa, que tem decoração em tons de rosa.

Nas imagens, a pequena surgiu com um sorrisão no rosto e esbanjou toda a sua alegria. “Maviezinha passando para desejar um Feliz Natal para todos vocês que nos acompanham por aqui”, afirmou a mãe coruja.

