Ticiane Pinheiro mostra árvore de Natal de seu apartamento e de Cesar Tralli

Já em clima de Natal, Ticiane Pinheiro mostra árvore especial de seu apartamento e de Cesar tralli; veja a decoração deste ano

O apartamento de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli já está com decoração de Natal. Nesta segunda-feira, 18, a apresentadora mostrou em sua rede social como está a árvore deste ano em seu lar e encantou com os detalhes.

Em uma das salas do lar espaçoso, o item foi montado e decorado com as cores mais clássicas, vermelho e verde. Além de bolas, laços e até caixa de presentes, o objeto ainda recebeu ursinhos de pelúcia.

"Bom dia com essa árvore maravilhosa", disse ela sobre sua árvore ter sido montada e pensada por uma especialista no assunto. A famosa ainda comentou que todo ano aluga o objeto, assim cada comemoração recebe uma decoração especial.

Assim como ela, a madrasta de Rafaella Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, também mostrou sua árvore de Natal. A esposa de Roberto Justus apostou em uma decoração luxuosa e clássica.

Veja a árvore do apartamento de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli:

Ticiane Pinheiro fala sobre dormir em quarto separado de Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo. Saiba mais aqui.

Leia também:Ticiane Pinheiro fala sobre defeitos de Cesar Tralli e como arranja tempo para namorar