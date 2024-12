Quanto custa alugar um imóvel próximo a famosos brasileiros nos EUA?

A CARAS Brasil conversou com o corretor Daniel Dourado para entender quanto custa alugar uma casa próximo a famosos como Gkay e Simone Mendes nos EUA

Famosos como GKay (32), Luigi Baricelli (53), Simone Mendes (40), Nívea Stelmann (50), Zilu Godoy (66), Adriana Sant'Anna (33) e Rodrigão (36), Jairzinho (49) e Tania Khalil (47), Larissa Manoela (23) e Murilo Rosa (54) são alguns que têm casas —ou até moram— próximo a Orlando, nos EUA. Descubra abaixo quanto custa alugar um imóvel para viver alguns dias próximo às estrelas brasileiras.

Em entrevista à CARAS Brasil, o corretor Daniel Dourado explica que os preços podem variar de acordo com a localização, categoria e tipo de acomodação. Por exemplo, hotéis que oferecem mais conforto podem ter um custo mais elevado, especialmente próximo ao Natal.

O especialista em imóveis no exterior diz que a diária em hotéis mais econômicos custam a partir de US$ 80, cerca de R$ 480; os intermediários ficam entre US$ 150 e US$ 250, aproximadamente R$ 900 a 1.500; e os mais luxuosos passam os US$ 300, ou seja, mais de R$ 1.800. Além disso, os valores são ainda maiores quando são localizados dentro dos complexos dos parques da Disney.

"Os hotéis próximos à Disney, especialmente os dentro do complexo, são muito concorridos no Natal, por exemplo. Muitas famílias reservam com meses de antecedência para garantir uma estadia confortável e aproveitar os eventos natalinos exclusivos oferecidos nos parques."

Dourado diz que também existem as opções das Vacation Homes, casas para férias que oferecem um espaço para acomodar grupos maiores e também mais economias. "Para famílias ou grupos que buscam mais espaço e privacidade, as vacation homes são uma alternativa interessante", acrescenta.

Casas que possuam de 3 a 4 quartos, podem ser alugadas por US$ 250 a US$ 400 (entre R$ 1.500 e R$ 2.400) por noite. Imóveis com 5 quartos ou mais, variam até US$ 800, cerca de R$ 4.800 na cotação atual. Casa de luxo com piscina e mais comodidades podem ultrapassar os US$ 1.000, chegando a aproxidamente R$ 6.000.

"Além de serem mais espaçosas, as vacation homes proporcionam comodidades como cozinhas completas, áreas de lazer privativas e até piscinas aquecidas, o que atrai famílias que desejam conforto e liberdade para planejar seus dias", completa Dourado.

O corretor também reforça a importância de planejar a estadia com antecedência, especialmente no período do Natal. "Os preços estão no auge, e as melhores opções esgotam rápido. É fundamental reservar com antecedência para garantir uma acomodação adequada ao orçamento e às necessidades da viagem."

